蔡天鳳案｜錘頭只有少量人體DNA　專家稱無法分析是否來自蔡天鳳

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(4日）在高等法院續審。DNA專家證人、政府化驗所總化驗師衛永剛博士指，錘頭上有人體DNA，但礙於數量太少而無法分析。他不能確定或排除該些少量的DNA是否來自蔡天鳳，並補充指若錘頭曾被水清洗或用布抹過，DNA便會被沖走或抹去，以致無法作分析。



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第三被告鄺港智。(資料圖片)

總化驗師衛永剛博士指錘柄上找到單一的DNA樣本，並與鄺港智的基因圖完全吻合，認為找到相同DNA的人，機會率是好低好低。(朱棨新攝)

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

衛永剛指，案中檢取的錘子，其手柄上的DNA屬單一來源。被問及是該DNA是否可能被污染，衛回應指進行化驗時當然不會有污染，至於錘子本身有否被污染，衛指並不知道。

他又指若某人曾大力握著錘子，接觸時「有磨擦有力度」，較輕輕觸及錘子，較大機會留下DNA。他強調僅輕輕觸及，留下DNA的機會很微。

2023年2月24日，方在涉案大埔龍尾村村屋搜證，檢獲錘等證物。（資料圖片/梁偉權攝）

DNA專家證人衛永剛稱盡力嘗試分析但不果

控方提及，在錘仔頭發現人體DNA， 衛指「結果好少DNA搵到」，數量「少到我做唔到分析」，他曾盡力嘗試進行分析但不果。

惟他強調，即使物品上沒有DNA，也不代表那人沒接觸過該物品。控方問，因此不能確定或排除該些少量的DNA是否來自蔡天鳳，衛同意。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭人謀殺及肢解。(Abby Choi IG)

衛續指，粗糙的表面會轉容易轉移DNA，順滑的表面則較不容易轉移。而錘子頭部為鐵製，較光滑；其手柄為木製，因木的表面相對較不平滑，故更易留下DNA。

衛續指，留在物品上的DNA數量受眾多因素影響，例如物品的物質、接觸情況及時間、環境因素、積水情況等，即使DNA結果呈陰性，亦不能排除兩者曾有接觸。衛再解釋，DNA是有生命的物質，會受潮濕或高溫、時間推移而腐化，最終影響DNA數量。

被問若有人用水清洗錘頭會如何影響DNA？專家：當然會沖走晒

被問到若有人用水清洗錘頭如何影響DNA，衛答「當然會沖走晒DNA」，用布抹亦有相同效果。衛指，即使清潔後仍有少量DNA殘留，他也無法進行分型分析。

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