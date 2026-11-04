蔡天鳳案｜錘柄留DNA源自一滴汗？專家指一滴太少：多啲或有可能

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(4日）在高等法院續審。DNA專家證人、政府化驗所總化驗師衛永剛博士今午接受盤問。



衛永剛指錘頭上的DNA太少，令他無法作分析。鄺港智一方指，物品上沒留低DNA，最普遍的解釋是沒有人接觸過該物品。衛永剛指那是其中一個解釋。辯方又指，手柄上化驗出的DNA可能只是一滴汗。衛答要剛好滴在手柄上，「一滴可能太少喇，多啲可能有機會嘅」。



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第三被告鄺港智。(資料圖片)

總化驗師衛永剛博士指錘柄上找到單一的DNA樣本，並與鄺港智的基因圖完全吻合，認為找到相同DNA的人，機會率是好低好低。(朱棨新攝)

三名被告包括前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

代表鄺球的大律師戴偉奧盤問時指，在龍尾村的房間內的噴漆找到蔡天鳳的DNA。辯方指，蔡從來沒有處理過噴漆，因此只有可能經二度轉移，或透過打噴嚏、咳嗽等噴出的方法，留下DNA。衛指，是在噴漆的按鈕位置發現DNA，不認為是透過噴出的方法留下DNA，而是透過轉移的方法，例如一對染有蔡血液的手套，曾按着噴漆的按鈕，留下DNA。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭人謀殺及肢解。(Abby Choi IG)

代表鄺港智的大律師安華暉則指，沒有在物品留下DNA，可以是因為該人和物品沒有接觸，衛同意此是其中一個原因，但亦補充其他原因，包括該物品被清洗或抺掉。此外，某人亦可能曾接觸物品，但該人和物品中間隔了布料或其他物料，因此沒有直接接觸。

辯方再指，沒有留下DNA最普遍的原因，是沒有接觸，衛指：「如果我係科學家咁睇，當然唔會咁簡單咁諗」，指沒直接接觸「係其中一個解釋囉」，但亦指「我唔覺得呢個係唯一嘅解釋方法」。

辯方指，若錘仔曾用作襲擊他人的頭部並致對方流血，衛應會預期錘頭會有受害人的DNA。衛表示，若錘頭接觸過頭部，應會出現DNA轉移，但若錘和頭部之間被布或其他物料阻隔，便不會產生DNA轉移。

辯方續問，錘仔是否曾被清洗過的迹象？衛回應指以其專業意見，錘仔被清洗的機會很微，因為若錘仔被清洗，該手柄的DNA也會被清除。

此外，辯方指在單位內檢獲一個膠袋，內有一條被剪過的內褲。衛指，在膠袋的手挽和開口位置，找到23個DNA標記。

衛續指，膠袋手挽的血迹屬於蔡天鳳，血迹的DNA含量較表皮細胞多出很多倍，只要接觸過便會留下DNA。

安華暉又問，手柄上化驗出的DNA，會否只是在手柄的一小部份範圍出現？衛同意。安華暉追問，該DNA會否可能只是一滴汗？衛說，那麼要剛好滴在手柄上，並指「一滴可能太少喇，多啲可能有機會嘅」。

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