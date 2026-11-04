蔡天鳳案｜龍尾村單位檢出衣紙　警長指寫着拜觀音之用

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(4日）在高等法院續審。 曾到龍尾村案發單位的警長供稱，在單位後發現殘肢後，相約渠務署職員到該村檢查渠道有否證物，而職員檢查後並無發現。



此外，警長被問及在龍尾村單位內檢獲的衣紙，指衣紙上寫着是拜觀音之用。警長又在庭上讀出衣紙上的經文，包括「南無救苦觀世音菩薩，百千萬億佛，恒河沙數佛，無量功德佛。」控方着傳譯員翻譯，傳譯員表示不明白內容，無法翻譯。



【蔡天鳳案・專頁】

第三被告鄺港智。(資料圖片)

警長蔡加興（音譯）供稱，他在2023年2月24日協助尋找失蹤人士蔡天鳳。（陳曉欣攝）

三名被告分別為死者蔡天鳳的前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

警長蔡加興（音譯）今供稱，他在2023年2月24日協助尋找失蹤人士蔡天鳳。他與時任警司鍾雅倫等5人，於同日下午進入龍尾村單位尋找蔡。警長曾用腳踢一間房的門，發現無法打開後，改為用工具撬門。他們很快發現屋內無生還人士，改為在屋內搜尋證據等，過程中戴上手套。

警長指，其中一名同袍打開雪櫃發現殘肢後，鍾指要求在場警員離開，該單位亦開始被封鎖。在法證人員等到場後，警長等人再次進入單位，該次有穿鞋套。

警長亦講及，於同月26日再到龍尾村單位。他解釋，因相約渠務署職員，檢查涉及渠道內有否證物。而職員用工具檢查後，並無發現。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(網上圖片)

控方其後問及在單位內檢取的部份證物，包括一個鐵箱和兩個紅色膠袋，膠袋內載有衣紙。庭上打開該些衣紙，讓陪審團查看。

控方問警長，這些屬什麼類型的衣紙，警長回應指衣紙寫着拜觀音。控方續問，是什麼情況下會燒這些衣紙，蔡回應指自己不是這方面的專家，暫委法官祁彥輝便指，蔡不是這方面專家，不能就此提供意見。蔡便回應：「自己都有拜神」，引來庭上眾人發笑。惟法官強調，蔡不適合回應此問題。

蔡其後應控方和法官要求，讀出衣紙上的經文，包括「南無救苦觀世音菩薩，百千萬億佛，恒河沙數佛，無量功德佛。」他讀出後，控方着傳譯員翻譯，法官亦問傳譯員是否明白，傳譯員表示不明白內容，無法翻譯。控方繼而問蔡是否認得經文，蔡回應指不認得。