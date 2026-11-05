TSA報告｜英文科表現進步　小三達標率創新高　中三復見疫前水平

2026年全港性系統評估（TSA）結果出爐，對比去年成績，小三中文、英文科達標率均續升，分別是81.7%及86.3%，當中，英文科達標率按年增3.1個百分點，更是歷年新高；數學科則為84.7%，較去年稍跌0.7個百分點。至於中三學生方面，英文及數學達標率均有微升，分別為69.2%和78.3%，而英文達標率連續第四年升，成績接近疫前水平；中文則較去年微跌0.9個百分點，達標率為77.1%。



教育局今日公布最新TSA報告。(資料圖片)

中三英文科達標率達69.2% 接近疫前表現水平

根據考評局報告，小學三年級學生在中文、英文科達到基本水平的現學生，分別佔比81.7%及86.3%，兩者均較去年提升，當中英文科按年升3.1個百分點，翻查資料，亦是自2004年實施以來最高。至於數學科達標率為84.7%，較去年微跌0.7個百分點。

至於中三學生方面，英文及數學達標率分別是69.2%及78.3%，均按年稍升0.4個百分點及0.1個百分點。當中，英文科連續第四年升，達標率回升至接近疫前達69.5%的水平。至於中文科達標率則為77.1%，較去年跌0.9個百分點。

另外，小六級是隔年考試，由於今年是雙數年，所有沒有系統評估，但學校可自願參加。

教育局：表現保持平穩

教育局表示，數據顯示，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主要科目的表現保持平穩，與上次系統評估結果大致相若。當局表示，學界普遍廣泛應用評估報告的數據，結合校內評估結果，以改善學校課程計劃及學與教策略，從而進一步提升學生的學習效能。

當局又指，考評局正分階段推展系統評估電子化，目標是在2031年全面過渡至電子化評估模式。考評局會因應實施安排的制訂進度，適時公布相關安排。