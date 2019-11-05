小三TSA報告出爐　三科達標率微跌　教育局：表現大致平穩

今屆小三全港性系統評估（TSA）中英數評卷報告今日出爐。三科達到「基本能力水平」百分率均呈微跌，最大跌幅為英文科（79.8%），比去年下跌1個百分點。教育局指，三科表現均大致平穩，從統計學角度而言，各科達標率的變動屬可接受的波幅範圍。局方指，自去年推出優化措施後，評估實施情況理想，會繼續密切監察實施情況，及確保操練情況不會重現。

教育局指，今年小三TSA中英數三科表現大致平穩，各科達標率的變動屬可接受的波幅範圍。（資料圖片）

今年小三TSA繼續以「不記名、不記校、不收報告、抽樣參加」的方式，在全港公營及直資學校中抽選約10%小三學生參與。

今年小三TSA報告三科達標率均呈微跌，中文卷達標率為85.8%，比去年下跌0.9個百分點；英文卷達標率為79.8%，比去年下跌1個百分點；數學卷達標率為87.7%，比去年下跌0.3個百分點。

英文卷達標率最低 寫作常串錯字

三份卷中，最低達標率為英文科。考評局的報告指，考生弱項包括在寫作上普遍出現串錯字及文法錯誤情況。說話部份，有部份學生的朗讀停頓與語調較弱，舉例指有同學將「kind」讀成「king」、「play」讀成「pay」。

至於中文卷，部份學生在寫作結構上，沒有適當分段或全篇文一段到底。說話方面，有小部份學生只集中講某一幅圖畫，建議要多注意時間分配，而小組交談方面，小部份學生只重複組員的說話。

數學卷方面，學生在以自訂單位量度物件的重量方面，表現較弱，例如部份學生對「毫米」和「厘米」的概念模糊 ，有少數學生未能進行簡單的貨幣換算，例如誤以為一張20元可換得20個兩元。

教育局指，今年小三、小六及中三級別的學生，在中英數三個科目的表現均大致平穩。從統計學角度而言，各科達標率的變動屬可接受的波幅範圍。局方指，自去年推出優化措施後，小三系統評估的實施情況理想，教會繼續秉持以此作為「低風險及促進學習的評估」的政策原意，密切監察實施情況，及確保操練情況不會重現。

局方又指，根據考評局資料，學校歡迎各類型的學校評估報告，並認同報告有助回饋學與教。