TSA報告出爐｜小三生中英數達標率全回升　小六生中文成績創新低

2025年全港性系統評估（TSA）結果出爐，對比上次成績，小三的中、英、數成績均全線回升。而小六學生在中文科的表現則較為遜色，達到基本能力水平的比例僅70.5%，是歷來新低，英文和數學雖見進步，但仍未復疫前水平。至於中三學生，數學科的達標率為78.2%，較去年略為下跌，不過，中文和英文科則有進步，中文科達標率78%，創考核以來的新高。



教育局表示，今年參與評估的小三、小六和中三學生在中、英、數3個主要科目的表現平穩，與上次評估結果相若。



2025年全港性系統評估（TSA）已有報告，相比上次結果，除了小六中文及中三數學達標率略為下跌外，其他科目及級別的表現均有上升。（資料圖片）

TSA曾因新冠疫情在2020至2022年停辦，2023年時復辦，今年為疫後第三屆評估；考評局今提交小三、小六和中三學生各科報告和達標率，多個組別與上次評估結果相若。翻查數據，雖然多個組別達標率較上次評估結果高，但部份仍低於2019年疫情前的表現。

系統評估學生表現數據。（政府新聞處）

小三學生成績達標率轉變。（考評局報告）

根據報告，小三學生在中文、英文、數學達標率較去年輕微上升，中文科由80.9%升至81.4%、英文由78.7%升至83.2%、數學科則由85.3%升至85.4%。

小六學生成績達標率轉變。（考評局報告）

小六中文科達標率70.5％ 跌至歷年新低

小六學生的TSA為隔年舉行，今年70.5%學生在中文科達到基本能力水平，是該科目及組別歷來新低。小六英文達標率則較上屆升幅5.9個百分點，至70.2%，為是次升幅最大的組別。而數學科則有79%達標率，較2023年的78.3%略高。

該屆小六學生2020年入學，即初小階段受疫情影響。考評局報告指，學生於中文小組討論時，未能提出理由或論據，支持自身論點；有學生回應較為公式化，未能具體説出自己意見。

中三學生成績達標率轉變。（考評局報告）

78%中三學生中文科達標創新高

至於中三學生，有78%在中文科達標，是2006年來新高，英文科則有68.8%達標率，較去年67%輕微上升，至於數學科則為78.2%，略低於去年的79%。