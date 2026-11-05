麥當勞《重回1975年的起點》奪廣告奧斯卡　50周年企劃掃200殊榮

香港麥當勞2025年踏入50周年，隨即展開一系列慶祝企劃，包括旗艦企劃《重回1975年的起點》，由金像獎最佳男主角謝霆鋒及最佳男配角白只領銜演出，講述麥當勞1975年在銅鑼灣百德新街開設首間餐廳的故事。

香港麥當勞今日（5日）公布，該批企劃至今榮獲近200個業界殊榮，當中包括數碼營銷界的年度大賞「YouTube Works Grand Prix」等。行政總裁黎韋詩指，《重回1975年的起點》為品牌邁向下一個里程碑揭開新一頁，麥當勞未來將繼續植根香港，與每一代顧客攜手創造更多快樂時刻。



香港麥當勞去年踏入50周年展開一系列慶祝企劃，當中旗艦企劃《重回1975年的起點》。（香港麥當勞圖片）

《重回1975年的起點》集結本地頂尖電影演員及金像級製作班底，由金像獎最佳男主角謝霆鋒（左）及最佳男配角白只（右）領銜演出。（香港麥當勞圖片）

《重回1975年的起點》由謝霆鋒帶領穿越至香港麥當勞「第一日」

香港麥當勞去年展開一系列50周年慶祝企劃，當中旗艦企劃《重回1975年的起點》，以1975年在銅鑼灣百德新街開設首間餐廳作為故事起點，由金像獎最佳男主角謝霆鋒帶領觀眾穿越時空，重返香港麥當勞誕生的「第一日」，透過真人真事改編的故事，重新演繹麥當勞與港人共同成長50年的集體回憶。

香港麥當勞公布，該企劃憑藉出色創意及深入民心的品牌故事，橫掃三大業界獎項最高殊榮，包括全球廣告及市場營銷業界極具代表性的大獎「Grand Effie」、被譽為香港廣告界奧斯卡的金帆廣告大獎最高榮譽「Grand Kam Fan」（金帆全場大獎），以及數碼營銷界的年度大賞「YouTube Works Grand Prix」，單一企劃勇奪三項「Grand Awards」殊榮，為香港麥當勞50周年寫下重要里程碑。

50周年慶祝企劃至今榮獲近200個業界殊榮，包括全球廣告及市場營銷業界極具代表性的大獎「Grand Effie」。（香港麥當勞圖片）

50周年慶祝企劃至今榮獲近200個業界殊榮，包括被譽為香港廣告界奧斯卡的金帆廣告大獎最高榮譽「Grand Kam Fan」。（香港麥當勞圖片）

50周年慶祝企劃至今榮獲近200個業界殊榮，包括數碼營銷界的年度大賞「YouTube Works Grand Prix」。（香港麥當勞圖片）

黎韋詩︰未來繼續植根香港 與顧客攜手創造更多快樂時刻

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，50周年慶祝企劃至今榮獲近200個業界殊榮，不僅是對香港麥當勞品牌及市場推廣成果的肯定，更見證團隊及合作夥伴憑藉創意、本地洞察與真摯情感，持續創造與香港人產生共鳴的品牌體驗。

黎韋詩又指，《重回1975年的起點》既回望香港麥當勞與市民並肩走過50年，亦為品牌邁向下一個里程碑揭開新一頁，香港麥當勞未來將繼續植根香港，以創意連繫社區、以美味創造快樂，與每一代顧客攜手創造更多 「Happy Moments」（快樂時刻）。

為還原1975年香港麥當勞首間餐廳及昔日銅鑼灣百德新街街景，製作團隊耗時逾一年搜集及考證歷史資料，再歷時一個月搭建拍攝場景。（香港麥當勞圖片）

《重回1975年的起點》集結本地頂尖電影演員及金像級製作班底，由金像獎最佳男主角謝霆鋒領銜演出。（香港麥當勞圖片）

製作還原昔日麥當勞場景 耗時逾一年搜集資料

香港麥當勞介紹指，為呈現香港麥當勞50年來「以人為本、以客為先、創新求變」的品牌理念，《重回1975年的起點》集結本地頂尖電影演員及金像級製作班底，由金像獎最佳男主角謝霆鋒及最佳男配角白只領銜演出，並由資深廣告導演蔡美詩執導，聯同多位金像級電影人，包括張叔平、文念中、黃宏達及陳光榮等，攜手打造電影級規模的50周年品牌作品。

為了「神還原」1975年香港麥當勞首間餐廳及昔日銅鑼灣百德新街街景，製作團隊耗時逾一年搜集及考證歷史資料，再歷時一個月搭建拍攝場景，並動員近300名群眾演員，從場景、服飾以至街道細節均一絲不苟，重現1970年代香港面貌，讓觀眾彷彿穿越時空，重返香港麥當勞故事開始的「第一日」。

香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」。（香港麥當勞圖片）

香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」。（香港麥當勞圖片）

主題展覽吸引逾3萬人次入場 隨後移師香港機場展出

香港麥當勞又指，該企劃更從銀幕延伸至西九文化區，舉行香港麥當勞歷來最大規模的主題展覽「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50週年展」，將微電影中首間香港麥當勞餐廳及昔日銅鑼灣百德新街場景的原貌，重現在展覽之中。

展覽融合金像級場景、豐富視覺效果、大型投影及趣味互動元素，活現品牌50年來陪伴大家的每個開心時刻，展覽三周吸引逾3萬人次入場，其後因公眾反應熱烈，部份經典場景更移師至香港國際機場展出，昇華成別具香港特色的文化體驗。