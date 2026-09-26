今日新聞8分鐘｜不滿麥當勞店員態度少女大鬧｜24/7沙田店現針孔

習近平結束訪美行程 登機返國 華僑華人留學生揮舞中美國旗

中國國家主席習近平9月23日下午乘專機離開北京後，赴美國展開為期3天的國事訪問，為時隔11年再度國事訪問美國，他獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。「習特會」上演後，習近平結束訪美行程，登機啟程返國，前往機場途中，華僑華人和留學生代表在道路兩旁揮舞中美兩國國旗。

青衣寮肚路爆鹹水管 水柱高逾8米 網民戲言：免費洗車啦

昨日（24日）上午青衣寮肚路近亨美街一行人路坑道工程地盤有水管爆裂。水務署表示，經了解後確認涉事水管為一條直徑250毫米鹹水供水管，用作供應沖廁水予長宏邨。本署隨即關上水掣安排維修。相關的緊急水管維修工程已經完成，長宏邨的沖廁水供應亦已於今日（25日）早上8時恢復正常。

灣仔Tesla母子下車 44歲母激動路邊推跌兒子 涉虐兒被捕

《香港01》收到讀者提供「車Cam」影片，顯示前日（24日）夜晚9時許，一輛Tesla私家車停在灣仔道一燈位前，女乘客落車後，一男童尾隨；其後她激動地將男童推至路邊欄杆，致撞傷嚎哭。警方稱經調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略拘捕一名44歲女子。據了解，被捕女子為男童母親。

中秋夜空民間煙花接連非法綻放 成年人明知孩童在場仍照放

以往每逢喜慶節日，本港不時會有「民間煙花」綻放。昨日（25日）正值中秋佳節，Facebook群組「大埔 TAI PO」同晚11時許流傳一段影片，長約6秒，可見有車輛在公路行駛期間，公路對開夜空有十餘響煙花施放，在夜空顯得特別耀眼，影片傳出一把男子哼聲。

馬鞍山麥當勞女生不滿服務態度 潑水掟食物 職員頭暈送院

Threads今日（26日）凌晨流傳多段影片，顯示一名女生在麥當勞一邊持手機拍攝，一邊指摘一名紫髮女職員態度惡劣，同時要求男經理「主持公道」，怒罵「我有冇催過先？」男經理嘗試調解，女生怒問「佢憑乜嘢對我態度咁差？」強調自己當時有禮貌地詢問：「唔該，請問要等幾耐？」而已。女職員不滿捱罵，反駁「你態度好好咩？」、「無聽到你講『唔該』」女生繼續向男經理反映該名女職員「撩交嗌」。

另一段影片顯示，女生在取餐處旁邊自助水機斟水，繼而手持裝有清水的紙杯，走近取餐處潑向該名女職員，然後向她扔紙杯，雙方同樣要求報警。女生爆粗「X你老X臭X，𠵱家乜嘢態度」她再次斟水，連水帶杯一起扔往女職員，連外賣食物都成為「暗器」，並大叫「阻住你做嘢，唔好做啦！」女職員要求「唔好畀佢走」，男經理再次現身安撫女生，她持手機拍攝，同時進入廚房位置「掃場」，以及用手機通知親友，之後前往鄰近房間，女職員要求鎖門，切勿讓她離開。

24/7 FITNESS沙田分店更衣室驚藏針孔鏡頭 警列窺淫追緝

連鎖健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店更衣室，驚現針孔偷拍鏡頭。昨日網上流傳相關事件，一名男子上載影片，指在浴室更衣時「覺得（假天花）條罅有啲闊，然後見到中間有粒好細嘅藍色點，好似有啲怪怪地」，於是打開查看，詎料發現一個疑是針孔攝錄鏡頭黏貼在黑色膠紙上，隨即通知職員及報警。

警方回覆查詢時證實接報，在涉事健身中心分店內發現共3個更衣室有同類裝置，案件列「窺淫」展開調查。

大圍竊夾公仔店｜拘主腦等3男 偷Jellycat百隻公仔疑放自己舖賣

大圍一間連鎖夾公仔專門店，上周四（17日）凌晨遭兩名賊人夜闖，用鐵筆連環撬開兩部夾公仔機，「摩打手」將裏面近100隻公仔掃空，包括人氣公仔Jellycat，塞入多個紅白藍膠袋後逃去，店主懸紅10萬元追緝。

警方分別在報案後翌日（9月18日）和今日（9月25日）在沙田區內以涉嫌「盜竊」和「處理贓物」罪拘捕3名本地男子，年齡介乎28至33歲，包括主腦及負責接應車手，涉案失物總值約港幣7萬元。經調查後，警方發現失竊公仔被運送到區內其他夾公仔機店，現已成功起回部分贓物。

深圳研發載人UFO義烏開售賣¥80萬 可自動駕駛獲1.2億訂單

近日一段「義烏賣UFO」的影片在各大社交平台瘋傳。該飛行器採用碟形機身與360度全透明球形座艙，機身主體由玻璃纖維、碳纖維及鋁合金等航空材質打造，可搭載1至2名乘客，飛行高度約30米，續航約15分鐘，售價80萬元（人民幣，下同）。該產品由深圳無人機公司研發，去年曾收獲一筆1.2億元訂單，有客戶一次性訂購100餘台。