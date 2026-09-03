今日新聞8分鐘｜APM婦涉打架案准保釋候訊｜紋身漢麥當勞「撻朵」

灣仔奧迪被阻切線 司機開的士門逼讓路

司機有時想切線，鄰線駕駛人士未必相讓，但切忌犯法。Facebook群組「車cam L（香港群組）」今日（2日）流傳一條「車Cam」，長約28秒，沒有交代事發日期和時間，現場是灣仔駱克道近杜老誌道往銅鑼灣方向，總共兩條行車線，左線一輛奧迪私家車見到前方停泊多輛車輛，於是在沒有打燈的情況下想切向右線，但當時俗稱「小露寶」的混能的士剛巧沿右線駛至，拒絕相讓。

奧迪司機突然伸手出車，打開的士左邊車門，趁的士司機一度停車關門、和前車有距離之際，奧迪立即切往右線，最終得逞，未知當時的士左邊車頭座位有否乘客。

城大Ocamp玩除衫 男女生大腿布瘀痕背留紅印

城大Ocamp玩除衫風波續受熱議，雖然涉事管理科學學科聯會幹事會已致歉及解散，但事件尚未落幕，除校方表明將根據事件的嚴重性作出紀律處分，社交平台也流傳據指屬同一迎新營的新畫面，顯示部份參與學生大腿及背部有瘀痕，繼續惹網民討論。

食環女職員疑與清潔工梯間吸煙 署方將調查後處理

再有網上片段流傳，顯示一名身穿食環署制服的女職員，與疑是外判清潔工在梯間吸煙閒聊，惹來網民討論。食環署回覆《香港01》查詢表示，已展開調查，根據掌握的證據，事件在8月中之前發生，部門會按既定程序及調查結果適當處理。

APM婦人涉打架案 3名被告准保釋候訊

觀塘apm商場上周發生3名涉女子打架事件，網上更流傳影片，拍到一名老婦疑曾推撞及掌摑一名女童，警方調查後指事件疑因兩小童爭玩遊戲設施所致，老婦母女及女童母親均涉打鬥被捕。3人被控在公眾地方打鬥及普通襲擊罪，案件（KTCC 1775/2026）今（3日）在觀塘裁判法院提堂。

裁判官按控方申請，把案件押後至11月5日，以待辯方索取文件及商討以其他方式處理。3人各准以5000元保釋，期間不准返回apm及接觸控方證人。持雙程證的女童母另不得離港及與女兒討論案情。

將軍澳紋身漢麥當勞「撻朵」 43歲男涉案被捕

網上流傳片段，將軍澳彩明商場麥當勞8月31日晚上有顧客發生爭執，一名雙手有紋身、穿白衣男子因不滿旁人「多口」而爆粗狂罵，其間更疑似自稱為黑社會「勝和左口（疑指黑幫和勝和頭目「左口」）」進行威嚇。對方隨即報警，警方到場處理。

警方表示，今日（9月2日）於將軍澳區拘捕該名43歲本地男子，涉嫌「自稱三合會成員」。調查顯示，該名被捕男子與8月31日晚上，一宗發生在將軍澳區一食肆的案件有關，期間該名被捕男子在爭執期間自稱三合會成員。被捕人現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區反三合會行動組跟進。

黃錦輝醉駕 被控酒駕等四罪下周提堂

立法會前選委界議員黃錦輝因涉嫌在中大校園內醉酒駕駛不顧已辭職，並因涉及「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」四宗罪被警方拘捕。他上月曾到警署報到，獲准繼續保釋候查，至今日，警方向黃錦輝落案起訴該四項控罪，案件將於下周三（9日）上午在沙田裁判法院提堂。

楊家誠遭律政司申請破產 早前曾被法庭頒令充公3.38億元

由髮型師發跡成英冠球會伯明翰前班主的楊家誠，早年因洗黑錢罪成，被法庭頒令充公3.38億的。楊及名下一間公司昨（2日）被律政司入稟高等法院呈請破產和清盤（HCB 6291/2026，HCCW 705/2026），案件分別排期於今年12月1日及11月11日進行。

颱風「沙德爾」登陸福建 多地水浸民眾被沖走

美國洛杉磯一對情侶家的泳池，近來成為當地黑熊的「私家會所」。哥頓（Brian Gordon）與伴侶馬天尼斯（Ricardo Martinez）居住的大屋位處南加州的蒙羅維亞（Monrovia），鄰近洛杉磯國家森林，附近住了1600隻熊。據英媒報道，黑熊們每週都會上門好幾次，有時來泳池浸水，有時來午睡，甚至有熊媽媽帶小熊來玩。豁達的哥頓表示：「只要我們不傷害它們，也不傷害到我們自己，它們就可以來這裏蹭樹、打盹，如果天氣熱的話還可以跳進水裏。」