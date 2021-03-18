教育局不接受快速測試　男拔附小延遲全面復課：一直與局方溝通

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-18 15:47

教育局於2月初公布最新復課安排，若全校教職員定期進行新冠病毒檢測，便可考慮讓學校全校恢復半天面授課堂。拔萃男書院附屬小學早前定於3月中旬全面恢復面授課堂，惟月初突延遲復課安排。 有家長透露，家教會曾向校方交涉，相信學校「已經盡咗力」。校方表示，一直就檢測的執行細節和教育局溝通，至今未正式向局方提出復課要求。教育局回覆查詢時表示，未有收到有關學校的復課申請，又指教職員如欲使用社區檢測中心的檢測服務，可獲豁免有關收費。

當局不接受快速測試 家長：學校盡咗力

拔萃男書院附屬小學於2月8日向家長發通告，表示在農曆年假後，2月22日至3月12日期間，每天安排兩級學生回校上課，並指有望於3月15日全面恢復面授課堂。惟3月4日再發通告，表示由於新冠肺炎疫情不穩，決定把全面恢復面授課堂的日期延至復活節假期後（4月14日），如安排有變，將再另行通知。

據悉，校方於2月起一直就檢測方式與教育局交涉。經咨詢醫生後，校方希望以快速測試為教職員進行定期病毒檢測，惟教育局暫只接受病毒核酸檢測結果。因交涉需時，以至未能如期全面復課。

有家長透露，學生們一直分批回校上課。得悉校方延遲全面復課後，有家長要求家教會向學校查詢有關決定的因由。「家教會話學校嗰邊其實已經盡咗力，學校初頭一心諗住老師快啲做完檢測，快啲復課，而老師都好合作，但最後唯有4月先全校復課。」

校方：一直溝通檢測執行細節

記者就事件向學校查詢，校方回覆表示，與所有老師、家長一樣，希望疫情能夠早日減退，學校能夠盡早恢復面授課程，並指一直和教育局溝通，特別是有關檢測的執行細節。另一方面，校方亦和老師、家長維持溝通，按疫情的實際情況考慮何時復課，惟至今未正式向教育局提出復課的要求。

校方又指，一直透過通告向家長交代復課計劃，希望能在復活節假期完結後恢復全校面授，惟具體情況會受疫情影響，當有進一步計劃，會第一時間向老師和家長更新最新情況。

教育局：教職員可獲豁免檢測收費

教育局回覆記者查詢時表示，沒有收到學校擬全面恢復半天面授課堂的申請，並指若收到學校有關申請，會按既定程序處理。局方認為，若個別學校能安排全校教職員定期進行病毒檢測，可為全校師生提供多一重保障，締造一個較為安全的環境讓學生學習。

教育局又指，會按這些學校的實際情況，考慮讓它們全校恢復半天面授課堂。現時政府提供多個地點及模式，讓市民進行病毒檢測。為方便教職員進行檢測，參與恢復面授課堂的額外選擇的學校教職員如欲使用社區檢測中心的檢測服務，可獲豁免有關收費。

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