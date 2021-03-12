英華小學、林文燦、福小全校學生復課　校長：學生可重掌規律生活

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-12 14:30

莘莘學子終於有機會全校回校上課！教育局早前提出，全校教職員每14日完成新冠病毒檢測，學校可全校學生回復半天授課。截至2月26日，教育局收到逾400個申請，逾一半是幼稚園和補習社。近日，有少部分小學亦已全面復課，包括英華小學、保良局林文燦英文小學和福建中學附屬學校（福小）。

英華小學在10日（星期三）恢復全校面授課程，校長陳美娟表示，全校教職員均已完成新冠病毒的檢測。她透露：「星期一（8日）尚有2位老師未收到檢測結果，已立即前往安排快速測試，48小時內有結果。我們星期三順利全面復課。」

她又見小朋友回到校園均感到非常興奮，尤其是低年級的學生常常看到高年級的兄姊回校，內心亦十分渴望到學校上課。在全面復課的日子，他們的願望終於成真！有小一學生直言：「好多謝老師為我哋去檢測。」

陳校長認為，正常的課堂活動有助學生重掌日常生活的規律，「雖然第一日比較眼瞓」。

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預留多時間等待檢測結果

現時，教育局規定老師需要每2星期進行病毒檢測，確保結果呈陰性才能全面復課。陳校長指會預留更多時間讓檢測機構回覆結果，「一般而言3至4日會有結果，但我們預留1個多星期時間，有足夠時間等候結果」。

萬一結果延遲，學校亦有後備方案。「我們的網課不是直播，而是影片課堂，相對在安排上較有彈性，老師亦有多預備2日的課堂影片。一旦有需要回復網課，也不會影響學生的學習進度。」陳校長說，最重要是和家長有良好的溝通，理解學校的決定。

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