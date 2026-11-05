在職照顧者｜護士四重壓力下裸辭　遇友善僱主重投職場毋用棄專業

不少照顧者長期需兼顧工作與照護家人，東華學院今日（5日）發布「香港在職照顧者身心普查」顯示，超過六成在職照顧者身心健康受到影響，其中三成半受訪者更出現中度至嚴重抑鬱症狀。

在職照顧者行列之一的盧欣欣，疫情時是站在前線的醫護人員，她一方面擔心會把病毒傳染給家人，一方面又要面對突然證實患上認知障礙症的母親、家傭又回鄉，加上兩名就讀小學的孩子無人看管，在四重壓力之下，內心極度徬徨的她只能在事業與家庭之間二擇其一，最終無奈選擇裸辭。

家中狀況慢慢穩定下來後，她開始任兼職護理顧問，同事非常支持她，職位亦不要求她每天必須待在公司，她慶幸說：「好彩無浪費自己十幾年嘅醫護專業。」東華學院人文學院教授劉喜寶指，只要有適切支援，工作與照顧不但可並行，甚至能互相支撐。



盧欣欣認為社區、職場的照顧者友善能帶動更多人相互照顧。（梁家俊攝）

盧欣欣是註冊護士，疫情時家中母親確診認知障礙症需要照顧，家中外傭亦決定辭職回鄉，孩子又正在就讀小學，和丈夫商量後便決定辭職照顧家人。

在擔任全職家庭主婦數年、家中狀況慢慢穩定下來後，她遇上黃金時代基金會，機構向她提供彈性上班及在家工作的安排，讓她能夠在靈活的時間中兼顧家庭。她慶幸：「好彩無浪費自己十幾年嘅醫護專業」。

約16%照顧者有全職工作 調查：35.1%受訪者出現中至嚴重抑鬱症狀

盧欣欣的處境反映了本港不少在職照顧者實況。據東華學院人文學院今日發布的在職照顧者身心普查研究顯示，現時香港大約有六十萬名成年人士患有肢體或智力障礙，當中大部份依賴家人照顧。在相關照顧者之中，有六分之一人同時有全職工作，每星期的照顧時數高達77小時，負擔極為沉重。超過六成照顧者的身心健康受到影響，其中35.1%受訪者更出現中度至嚴重的抑鬱症狀。

東華學院及黄金時代基金會提出多個職場照顧者友善政策。（梁家俊攝）

倡建照顧協作生態圈 友善措施降抑鬱風險

為應對人口老化及照顧者壓力，黃金時代基金會創會主席容蔡美碧倡議改變傳統職場管理模式，並推出智齡照顧實驗室的五個階段計劃。計劃由1.0版本的疫情緊急支援，結合智齡科技協助私營安老院；發展至2.0版本加強科技應用以提升服務質素；3.0版本針對認知障礙及中風人士提供居家安老方案；4.0版本致力培育照護人才並促進跨代共融；最終的5.0版本則旨在擴大照顧協作生態圈，將社區照顧與銀髮經濟結合。她強調企業、政府、社區與學界應各司其職，不應將照顧重擔單獨放在照顧者身上。

容蔡美碧指，不少全職工作人士其實同時兼任照顧這角色，但並未主動開口。（梁家俊攝）

東華學院今次的研究數據發現，若企業能落實照顧者友善措施，特別是靈活上下班時間及在家工作等，將能有效紓緩壓力。有使用相關措施的受訪者，其抑鬱及照顧負擔指數均顯著較低。同時，有超過六成的照顧者表示在照顧角色中找到意義，反映只要社會及職場提供適切支援，工作與照顧家人並非必然對立，甚至能夠相輔相成。

劉喜寶補充，職場除措施外，照顧者之間互相包容的文化都相當重要。（梁家俊攝）

東華學院：有適切支援下工作與照顧可並行 甚至互相支撐

帶領研究項目的劉喜寶表示本港正步入高齡化社會，照顧者支援是社會不容忽視的重要議題，而過往社會較多聚焦在職照顧者在工作與照顧之間的「兩難」處境，但研究顯示，只要有適切支援，工作與照顧不但可以並行，甚至能夠互相支撐。