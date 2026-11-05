居家安老淪口號？　管浩鳴：蝸居令樂齡科技難入屋

香港正面對人口老化問題，立法會今日（5日）討論有關「貫徹居家安老為本，構建長者友善社區」。議員植潔鈴批評，現時照顧者津貼制度存有局限，政府將領取長者生活津貼及綜援人士拒之門外，強調當局不應抹殺基層照顧者的付出，促請檢示照顧者津貼制度，容許上述人士雙重申領。

身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴則表示，樂齡科技「入屋」涉及很多問題，例如受制於香港狹小的居住環境而未能使用，建議政府能協助業界改善一些實際困難，讓香港長者真正能夠「老有所養、老有所安」。



民建聯立法會議員植潔鈴。

植潔鈴稱居家安老不能只為施政口號

民建聯港島東議員植潔鈴指，「居家安老」不能只為施政口號而缺乏實質堅定的支援配套。她稱，目前以老護老已成社會常態，很多基層家庭在漫長輪候及照顧過程中會感到力不從心，認為政府落實政策時，不能只停留在宏觀的藍圖，須有精準的思維。

照顧者津貼有局限 植潔鈴倡准長生津及綜援人士雙重申領

她又指，照顧者津貼制度存有局限，一刀切將領取長者生活津貼及綜援人士拒之門外，強調不少基層長者一身病痛，依然承擔繁重照顧工作，這一份付出，絕不應因為他們是貧窮便被抹殺他們的付出，促請檢示照顧者津貼制度，容許雙重申領，或按照顧時數提供差額補貼。同時，適時檢討金額。

政府早前承認未能掌握全港無酬照顧者的真實人數，她認為如何政府連照顧者的年齡分布亦未能掌握，難以精準投放資源，建議政府展開全港照顧者的基線普查，建立跨部門的數據庫。

管浩鳴倡設安老事務司讓香港長者真正「老有所安」

身兼社聯主席的選委界議員管浩鳴則指，在香港要做到居家安老會遇上一定困難，畢竟住在院舍的長者，用餐、服藥、進行復康，全部有專人照顧，所有事情集中在一幢大樓處理，但如果要做到居家安老，就需要變成由社區四面八方將逐項送入他們的家中。他認為，居家安老這幅藍圖畫得越大，整個社區支援網絡就要做得越密、越精細。

他又提到，樂齡科技「入屋」是未來的趨勢，其所服務的社聯和一些中資機構都在想方設法讓樂齡科技「入屋」，但過程涉及很多問題，例如受制於香港狹小的居住環境而未能使用，期望政府能協助業界改善一些實際困難，讓香港長者真正能夠「老有所養、老有所安」。他又指，安老問題涉及房屋、醫療和社福，冀政府設立一個專責的「安老事務司」統籌安老事務。

新界北議員姚銘（立法會直播）

姚銘：樂齡科技「入屋」須加快步伐

民建聯新界北議員姚銘指，居家安老問題討論多年，但真正讓長者「安」在家中的配套，仍然遠遠追不上人口老化的速度，特別是鄉郊地區更令人憂慮，促請政府必須加快步伐，把政策方針轉化為長者真正感受到的支援。

他提到，過去數年政府有投放資源在樂齡科技方面，包括設立「樂齡及康復創科應用基金」，但基金的主要資助對象是安老及康復服務機構，而非直接資助長者個人或家庭，結果長者都「有聽過、未用過」。他強調，要真正做好居家安老，科技必須「入屋」，當局需要設有清晰的個人或家庭資助機制、簡易的申請流程，以及足夠的社區支援人員協助安裝與使用。