Merry Balloon大型氣球巡遊12.18啟德體育園舉行　Snoopy等IP登場

亞洲最大型IP慶典「Merry Balloon Hong Kong」，今年12月將移師香港新地標啟德體育園舉行。活動匯聚近20個國際及本地知名IP角色，包括《芝麻街》Cookie Monster、史諾比、LINE FRIENDS BROWN與OLIVER PANG、菲力貓、大富翁、夢工場（DreamWorks Animation）的史力加、海綿寶寶《比奇堡居民》、天線得得B、飛天小女警、藍精靈、湯姆貓與傑利鼠、嘉頓生命麵包、KYUBI、麥兜以及海洋公園 Panda Friends，結合大型氣球展示、巨型充氣彈床、互動攤位遊戲及文創市集，陪伴市民及旅客歡度佳節。



Merry Balloon聯乘多個不同IP，現場將設有如史諾比、海綿寶寶、嘉頓生命麵包等巨型氣球供應遊客打卡。

兩大主題活動及銅鑼灣封街預熱

Merry Balloon Park大型IP氣球市集將於12月18日至27日限定10日登陸啟德體育園，場內設有逾40間精選餐飲及文創攤位，遊客可使用代幣扭蛋及參與攤位遊戲贏得產品。吸取去年的意見後，今年的巨型充氣彈床將全面升級，讓成年人也能盡情參與遊玩。Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊則於12月27日壓軸舉行，屆時將有15個巨型氣球與大眾近距離接觸。

大會亦計劃將提前於本月27日至29日在銅鑼灣白沙道舉行封街預熱活動，展出3個巨型氣球裝置，並設本土特色餐飲。大會另於11月6日中午12時起，於Klook獨家開賣限量100套、售價為888元的IP粉絲快閃套裝。

Merry Balloon Park期間同樣有各品牌IP公仔供應遊客打卡拍照。（梁家俊攝）

聯乘本地潮流品牌 打造全新嘉年華體驗

Merry Balloon 創辦人謝旭表示，去年看見大眾望着氣球的開心模樣，給予團隊舉辦第二屆的強大動力。他指籌備過程最花時間是聯絡不同IP及與啟德團隊協調細節，包括在慶典期間開放專屬通道予公眾進入，及調派人手協助管理現場人流。為打破傳統框架並營造潮流感，今年活動特別與白紙市集及432hz等超過20個本地潮流品牌合作，嘉年華遊戲的特色獎品亦由團隊親自設計，期望帶來不一樣的文化體驗。

謝旭亦指，去年活動錄得約30多萬人次參與，當中約有兩至三成為遊客。期望今年的總入場人數能有20%的增長，預計今年的遊客比例將會進一步攀升。適逢慶典期間啟德將有演唱會舉行，加上園內的零售館亦有助吸引人流，大會期望能藉此發揮票尾經濟效益，長遠將活動打造成香港每年一度的旅遊文化盛事，讓社會大眾期待每年翱翔於天空的不同IP。

謝旭希望市民遊客都能盡情享受Merry Balloon。（梁家俊攝）

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早鳥及公開發售票價。（啟德體育園facebook）