Merry Balloon｜16個巨型充氣公仔明西九翱翔　一文看清巡遊路線

香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Hong Kong」，明日（11日）在西九文化區舉行，有約16個巨型輕氣球面對維港的上空翱翔，全是國際知名及本地IP角色，包括海綿寶寶、LuLu豬及加菲貓等，路線則從香港故宮文化博物沿着海濱走至M+博物館，主辦方將因應明日實際情況實施人流管制。各巡遊角色IP出場次序及路線一文看清。



▼Merry Balloon部份巡遊角色IP一覽▼



+ 4

巡遊隊伍往返香港故宮文化博物館至M+

「Merry Balloon Hong Kong」壓軸活動「Merry Balloon Parade」明早11時30分至下午4時正舉行，有約16個國際知名及本地IP角色的巨型輕氣球，將在維港上空翱翔。活動分為上午及下午兩場，巡遊隊伍先從香港故宮文化博物館走至M+博物館，再原路折返。

巡遊角色IP出場次序︰



1. Logo Stars

2. LuLu 豬（LuLu the Piggy）

3. 奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）

4. 姆明（Moomin）

5. 海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）

6. 汪汪隊立大功（PAW Patrol）

7. 加菲貓（Garfield）

8. M&M' S

9. CoComelon

10. 小王子（The Little Prince）

11. 愛心小熊（Care Bears）

12. 香港重機（Hong Kong Machines）

13. 薯蛋頭（Mr. Potato Head）

14. Peppa Pig

15. 海洋公園 Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）

16. 燦子（SHO-CHAN）



「Merry Balloon」2026年1月10日11時30分至下午4時正舉行。（主辦方提供圖片）

設有4個觀賞區 按實際情況實施人流管制

路線特設有4個觀賞區，讓持票人士近距離欣賞巡遊表演，目前門票已悉數派發，其中B區及C區可同時飽覽維港美景，為觀賞巡遊的最佳位置。

主辦方將因應明日實際情況實施人流管制，持票人士應提前最少30分鐘到達觀賞區，並在指定入場時間內完成驗票及輪候入場。

路線特設有4個觀賞區，讓持票人士近距離欣賞巡遊表演。（IG「merryballoonhk 」圖片）

上午場資訊



活動時間︰上午11時30分至下午1時

入場時間︰上午9時30分至上午11時

巡遊路線︰香港故宮文化博物館巡遊至M+博物館



下午場資訊



活動時間：下午2時至下午4時

入場時間：下午1時至下午1時30分

巡遊路線︰M+博物館至香港故宮文化博物館



有近20個國際知名及本地IP角色的巨型輕氣球，將在維港上空翱翔。（主辦方提供圖片）

各巨型輕氣球大小約5米乘7米 繫在手推車上巡遊

主辦方早前公布，已公開招募30位持球手，並提供安全裝備，包括手套及防曬用品，演練各種可能出現狀況。各巨型輕氣球大小約5米乘7米，繫在可承重約300公斤的手推車上，正常天氣下離地約4.5米，再由約10名持球手牽繩，根據風力調節地距。