Merry Balloon｜巡遊綵排多圖　LuLu豬、海綿寶寶等西九半空飄浮

「Merry Balloon Hong Kong」今年11月24日至明年1月4日舉行，活動之一的大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」12月28日在西九文化區藝術公園免費展出，各輕氣球大小約5米乘7米，離地約4.5米，需要由10名持球手牽繩。



主辦方今日（22日）舉行綵排，實地演練各種可能出現的突發情況，只見LuLu豬、燦子及海綿寶寶等7個巨型輕氣球在上空飄浮，畫面非常有趣。有持球手表示對應付惡劣天氣有信心，強調最重要保持輕氣球平衡。



香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於12月28日在西九文化區藝術公園展出，主辦方11月22日綵排。（主辦方提供圖片）

巨型輕氣球IP角色包括愛心小熊Care Bears。（主辦方提供圖片）

巨型輕氣球IP角色包括海綿寶寶。（主辦方提供圖片）

「Merry Balloon Parade」供市民和遊客免費欣賞。（主辦方提供圖片）

獲文體旅局及旅發局支持的「Merry Balloon Hong Kong」今年11月24日至明年1月4日舉行，其中重頭戲「Merry Balloon Parade」，號稱香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊，將於12月28日在西九文化區藝術公園展出，共計20個國際及本地人氣IP角色，市民和遊客免費欣賞。

各巨型輕氣球約5米乘7米 離地約4.5米由10人牽繩

根據介紹指，各巨型輕氣球大小約5米乘7米，繫在可承重約300公斤的手推車上，正常天氣下離地約4.5米，再由約10名持球手牽繩，根據風力調節地距。

巨型輕氣球IP角色包奇先生妙小姐。（主辦方提供圖片）

巨型輕氣球IP角色包括LuLu豬。（主辦方提供圖片）

11.22西九文化區綵排 演練各種可能出現狀況

主辦單位MakeItLoud今日在西九文化區進行綵排，當中8個巨型輕氣球率先登場，7個IP角色包括愛心小熊、香港重機、LuLu豬、奇先生妙小姐、海洋公園Panda Friends、燦子及海綿寶寶。

主辦單位早前已公開招募30位持球手，為他們提供安全裝備，包括手套及防曬用品。創辦人兼行政總裁謝旭今日到場，陪同持球手實習牽繩的安全技巧，實地演練各種可能出現的情況，讓團隊為12月28日的巡遊做足準備。

巨型輕氣球IP角色包括燦子。（主辦方提供圖片）

持球手對應付惡劣天氣有信心︰最重要保持輕氣球平衡

有持球手對參與香港首個大型IP角色輕氣球巡遊感到興奮，相信綵排能確保日後應付各種突發情況。「巡遊時可能有機會遇上強風或下雨，進行綵排可以提前和隊員演練應對這些突發天氣情況的技巧和默契，最重要是保持輕氣球平衡，以及確保大家的安全。」

巨型輕氣球IP角色包括海洋公園Panda Friends。（主辦方提供圖片）

巨型輕氣球IP角色包括香港重機。（主辦方提供圖片）

現場設巨型跳彈區及反轉波波池

除了輕氣球巡遊外，活動在西九藝術公園大草坪設有兩大主題區域，適合成年人及小朋友，包括主打大型充氣裝置的「巨型跳彈區」、被大量氣球環抱的「反轉波波池」，另有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道等。

MakeItLou創辦人兼行政總裁謝旭。（主辦方提供圖片）

互動打卡區亮點包括7米高巨型充氣聖誕許願樹

場內並設有「互動打卡區」，亮點包括7米高巨型充氣聖誕許願樹，旁邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置。每逢周五及周六晚上，更特設DJ派對時段，配合炫目燈光，打造全港獨有的充氣Party。

活動詳情概覽。（主辦方提供圖片）

活動時間表。（主辦方提供圖片）

入場門票價目表。（主辦方提供圖片）