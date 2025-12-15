Merry Balloon Hong Kong充氣公仔巡遊明年1.11舉行　免費派門票

「Merry Balloon Hong Kong」今年聖誕及新年有一系列活動。當中，「Merry Balloon Parade」改至明年1月11日舉行，將有19個人氣IP的大型充氣公仔、由人手托着在西九文化區巡遊，門票將免費派發，詳情稍後公布。



而「Balloon Park」夢幻充氣樂園則將於明日（16日，星期二）起至明年1月11日登陸西九藝術公園大草坪，現場設有彈床、闊80米的「巨型跳彈區」及有愛心小熊（Care Bears）和加菲貓等15個人氣IP的大型打卡裝置的「互動打卡區」。



佈滿彈床、闊80米的「巨型跳彈區」。（梁鵬威攝）

充氣樂園明日開幕 有80米闊巨型跳彈區

西九藝術公園大草坪設有「Balloon Park」夢幻充氣樂園，由明日起至明年1月11日舉行。場內設有兩大主題區域， 「巨型跳彈區」主打大型充氣裝置，包括特別為配合活動主題而設、的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有80米闊巨型跳彈區、7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道。

「互動打卡區」則以7米高巨型充氣許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的幻彩充氣迷宮，還有多達15個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面，包括：

愛心小熊 (Care Bears)、

CoComelon、

加菲貓 (Garfield)、

香港重機 (Hong Kong Machines)、

LuLu豬(LuLu the Piggy) 、

奇先生妙小姐 (MR. MEN LITTLE MISS)、

M&M’S、

姆明 (Moomin) 、

海洋公園Panda Friends (Ocean Park Panda Friends)、

汪汪隊立大功 (PAW Patrol)、

Peppa Pig、

薯蛋頭 (Potato Head)、

燦子 (SHO-CHAN) 、

海綿寶寶 (SpongeBob SquarePants)及

小王子 (The Little Prince)。

有15個人氣IP的大型打卡裝置的「互動打卡區」。（梁鵬威攝）

活動設有「日夜雙場」時段：日間場次適合小朋友和家人在陽光下享受跳躍樂趣；晚間場次「黑夜彈跳派對」則配合燈光效果與音樂節奏，適合開派對，指定場次更有駐場DJ打碟。

「Balloon Park」更特設「幼童專場」，專為高度 120厘米或以下小朋友及其家長而設，讓入場人士安心享受快樂的親子時光。

門票現已於Klook網站公開發售，價格如下：

門票簡介。（大會提供）

創辦人渴望活動為社會帶來正能量

主辦單位MakeItLoud創辦人謝旭預計會有30萬人次入場，指現時門票銷情不俗，部分日子更已售罄。被問及宏福苑火災會否影響聖誕氣氛，他則指渴望活動能為社會帶來正能量，希望讓市民可共渡親子時光。