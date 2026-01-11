Merry Balloon｜16個巨型氣球西九巡遊　LuLu豬、海綿寶寶受歡迎

「Merry Balloon Parade」IP角色輕氣球巡遊今日（11日）於西九文化區舉行，16個國際和本地人氣IP角色巨型氣球先後出場，包括海綿寶寶、LuLu豬、海洋公園Panda Friends等，吸引不少市民打卡。



有市民認為活動吸引，最喜歡燦子和LuLu豬等角色。至於本地IP Panda Friends，他認為辨識度較低，政府可加強宣傳「雖然我哋可能就知道係家姐細佬，但大家未必知道代表邊隻熊貓。」



1月11日，「Merry Balloon Parade」IP角色輕氣球巡遊在西九文化區舉行。（鄭子峰攝）

LuLu豬巨型氣球出場引歡呼

「Merry Balloon Parade」設有4個觀賞區，門票早前已悉數派發。今早11時，西九海傍聚集不少觀眾，不少小朋友手持氣球打卡。20個卡通角色最終於早上11時半起陸續出場，從香港故宮文化博物沿海濱走至M+博物館。首個氣球LuLu豬現身後，現場一陣歡呼，許多觀眾舉起手機打卡。

西九文化區海傍不少市民跟氣球打卡。（鄭子峰攝）

凌小朋友最喜歡愛心小熊。（鄭子峰攝）

Care Bears 深得小朋友歡心

5歲的凌小朋友，3歲起就喜歡愛心小熊（Care Bears），形容見到大型氣球感到相當興奮「我鍾意佢嘅粉紅色，好得意。」；10歲的施小朋友同樣喜歡愛心小熊和LuLu豬，在身上掛了5個小氣球。她形容見到大型氣球相當開心，希望明年繼續舉辦類似活動。

施小朋友身上掛了5款小氣球。（鄭子峰攝）

麥小朋友認為等候時間較長，嘆「我隻腳好痛啊。」（鄭子峰攝）

有參加者嘆等候時間長

大會早前公布，持入場門票人士應提前最少30分鐘到達「觀賞區」，麥小朋友認為今日等候時間較長，希望來年改善，「希望唔好等30分鐘先出嚟……我隻腳好痛啊。」

吳先生認為如活動明年續辦，可加入CHIIKAWA等人氣IP。（鄭子峰攝）

有家長倡加入CHIIKAWA角色巡遊

除了小朋友和家長，活動亦吸引不少成年卡通迷。與朋友一同到場的吳先生，最喜歡LuLu豬和燦子。他認為活動吸引，希望來年如再舉辦時，可加入CHIIKAWA等日本人氣角色，吸引更多觀眾。他又認為，本地IP Panda Friends辨識度較其他角色稍低，「雖然我哋可能就知道係家姐細佬，但大家未必知道代表邊隻熊貓。」

16個國際和人氣IP角色先後出場，包括海綿寶寶、LuLu豬、海洋公園Panda Friends等。（鄭子峰攝）

Merry Balloon 16個角色巨型氣球西九巡遊

今日出場的角色氣球包括：LuLu 豬（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、姆明（Moomin）、海綿寶寶（SpongeBob SquarePants）、汪汪隊立大功（PAW Patrol）、加菲貓（Garfield）、M&M' S、CoComelon、小王子（The Little Prince）、愛心小熊（Care Bears）、香港重機（Hong Kong Machines）、薯蛋頭（Mr. Potato Head）、Peppa Pig、海洋公園 Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、燦子（SHO-CHAN）

主辦方早前公布，各巨型輕氣球大小約5米乘7米，繫在可承重約300公斤的手推車上，正常天氣下離地約4.5米，再由約10名持球手牽繩，根據風力調節地距。