政府將加強打擊白牌車　籲司機勿非法載客取酬　市民乘搭或不受保

警方連日嚴厲打擊「白牌車」，政府新聞處旗下的社交媒體「添馬台」今日（5日）重申，當局將繼續加強打擊白牌車，私家車如無有效出租汽車許可證而出租或取酬載客，即屬違法，違例者定罪可被判罰款及監禁，呼籲司機勿以身試法。



當局呼籲切勿乘坐白牌車。（資料圖片 / 林振華攝）

「添馬台」發文指，私家車若無有效出租汽車許可證的情況下，不可用作出租或取酬載客，違例者一經定罪將面臨嚴厲的罰款及監禁刑罰。

「添馬台」表示，根據《道路交通條例》（第374章），利用汽車從事非法出租或載客取酬活動屬違法行為。首次定罪最高可被判罰款1萬元及監禁6個月，若再次定罪，最高罰款額會提升至2.5萬元，並可被判監禁12個月。

除了司機個人需要面對刑事責任外，涉事車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照及被扣押，首次定罪會被扣押6個月，再次定罪則為12個月。此外，被定罪的司機亦會被取消駕駛資格至少12個月，最長可達3年。

當局又提醒，有關法例與刑罰同樣適用於跨境私家車，包括獲發「封閉道路通行許可證」（禁區紙）及指定跨境駕駛計劃資格的車輛。跨境車輛一旦涉案，除了被扣車及吊銷牌照外，其「封閉道路通行許可證」或指定跨境駕駛計劃資格亦會被取消。

若有內地司機涉案，警方亦會積極跟進是否涉及非法勞工或其他違法行為，包括非法受僱或違反逗留條件，在取得足夠證據後將依法檢控。

當局又呼籲市民切勿使用「白牌車」服務，使用該類非法服務除會令乘客蒙受風險。一旦發生交通事故，涉事車輛的第三者責任保險可能會因此失效，令乘客及其他道路使用者承受不必要的風險。