01直擊跨境白牌車萬聖節再現　江玉歡：怎保港人飯碗？倡刑罰加辣

萬聖節適逢加拿大歌手The Weeknd於啟德體育園主場館演唱會，《香港01》記者深夜到體育園附近的土瓜灣明倫街觀察，發現至少6至7輛持掛有中港牌的私家車停泊等候，當中僅一輛掛有「過境出租車」識別標誌。有觀看演唱會的內地旅客透過內地網購平台「閒魚」預約跨境包車「當日來回」深圳，三人平攤車費僅約200港元。



新皇崗口岸人車擠塞亂象，業界歸咎於有跨境白牌車非法載客取酬造成擠塞，警方早前指會「放蛇」嚴厲打擊執法。立法會前議員江玉歡今日（1日）表示間中「放蛇」拘捕司機只是姿態，質疑未能起到阻嚇作用。她說，市民搵食已難，現在還有收取乘客150元一位的白牌車司機，「政府可以怎樣保障本地市民的飯碗？」江玉歡建議加重刑罰，跨境白牌車司機罪成可罰款10萬元，扣留涉事車輛最少一個月。



10月31日深夜，土瓜灣明倫街街頭有多輪掛上兩地牌的私家車停泊。（王譯揚攝）

內地旅客吳小姐在啟德主場館觀看The Weeknd演唱會後，與友人乘坐經「閒魚」平台預約的車輛返回內地。（王譯揚攝）

內地旅客不在港過夜 200元一位包車回深圳

The Weeknd啟德體育園主場館演唱會散場後，有內地旅客未選擇在香港酒店過夜，而是計劃即晚返回深圳，「我們過關半小時就回家」，不過並非乘搭專營巴士或港鐵，而是透過「閒魚」預約跨境包車。整趟車程包車費用約為600港元，一行三人平攤後每人僅需200港元。上車點是走出場館步行約2分鐘便到達的明倫街一帶。

10月31日深夜，土瓜灣明倫街街頭有多輪掛上兩地牌的私家車停泊，當中僅一輛貼有「過境出租車」識別標誌。（王譯揚攝）

江玉歡：怎保障本地人飯碗？放蛇只是姿態

江玉歡在社交平台表示，最近掛有中港牌的白牌車泛濫於香港的街道上。在馬路上，差不多每二、三十架車，就有一部中港牌的七人車，日產A字頭及國產電車皆有。她說，昨晚（31日）看內地社交平台「小紅書」，還有不少網約跨境私家車宣傳帖文，不少是150元一位，客滿開車，與小巴無異，直言「您有您執法，我有我搵食」。

的士大佬搖哂頭，每逢演唱會啟德對出成白牌車的搵食天堂。政府鼓勵的打卡旅遊，令佐敦道一帶經常成為白牌車等候乘客的地方。 江玉歡

啟德主場館The Weeknd演唱會結束後，大批觀眾在啟德及土瓜灣一帶街頭等車。（王譯揚攝）

江玉歡。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非汽車獲有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或者使用該車輛作出租或者取酬載客的用途。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月；再犯可罰款港幣2.5萬元及監禁12個月，涉案的車輛亦都會被扣留至少6個月。

江玉歡說，昨晚（31日）看內地社交平台「小紅書」，還有不少網約跨境私家車宣傳帖文。

江玉歡說，昨晚（31日）看內地社交平台「小紅書」，還有不少網約跨境私家車宣傳帖文。

江玉歡倡罰款10萬元 扣留白牌車最少一個月

江玉歡建議，旅客乘私家車過關時，須抽檢車上行李，查問司機及乘客關係，每十輛檢查一輛，罪成罰款10萬元及扣留車輛最少一個月，罰款與餵白鴿的看齊。她說，不論香港花錢舉辦多少活動，如果任由白牌車泛濫透過新皇崗口岸24小時通關，「旺嘅也只是即日走馬看花的遊客，難怪香港冇乜新酒店落成。」她說經過大火事件，花了一年時間做報告，理應更知道執法的重要性。