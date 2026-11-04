跨境白牌車｜警一周拘7司機　荃灣往澳門索¥1550　內地男被捕

新皇崗口岸在10月24至25日的周末深夜大塞車，有議員指其中一個原因是有大量涉嫌非法載客的「跨境白牌車」湧現。警方在過去一周嚴厲打擊跨境白牌車，在各總區連日執法，至今已拘捕7名司機，並扣查7輛涉案私家車。



最新一宗案件當中，新界南總區交通人員今日（4日）「放蛇」喬裝乘客，以人民幣1,550元預約跨境白牌車由荃灣前往澳門市區。警員登車後即表露身份拘捕內地男司機，並扣查涉案的兩地牌七人車。



警員喬裝乘客，透過社交平台預約白牌車由荃灣前往澳門市區，車費為人民幣1,550元。人員登車後拘捕司機。（林振華攝）

新界南總區交通警員網絡巡邏期間，發現有人透過社交平台招攬乘客，安排豪華七人車提供跨境接載服務，由香港經各陸路口岸前往內地及澳門。警員隨即喬裝乘客，透過社交平台預約車輛由荃灣前往澳門出入境口岸，入境當地後再安排轉乘前往澳門市區。對方開價車費為人民幣1,550元。

其後警員於荃灣區登上涉案的一輛本地登記、掛有內地及香港車牌的豪華七人車。車輛開動後，警員隨即表露身份，拘捕持雙程證的28歲內地男司機。他涉嫌「非法載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」，案件將於明日（5日）上午在沙田裁判法院提堂。涉案七人車已被扣留作進一步檢驗。案件目前仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

警方交通總部交通管理組警司林知行（左）及新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察李勝輝（右）交代案件。（林振華攝）

警對白牌車零容忍 跟進內地司機有否非法受僱任黑工

交通總部交通管理組警司林知行指出，過去一星期，警方各總區人員已就打擊跨境白牌車持續執法。截至目前，警方共拘捕7名涉案男子，並扣查7輛涉案私家車，執法成果反映警方持續打擊違法活動的決心。

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察李勝輝指，警方對白牌車罪行零容忍，會與相關部門將繼續加強宣傳與執法；亦將繼續以情報主導方式，透過不同渠道識別白牌車，持續跟進市民舉報，當收集到足夠證據後，會立即採取執法行動。

將加強黑點巡查 通報內地部門及運輸署跟進

對於涉嫌違反封閉道路許可證條件的個案，警方除依據證據執法外，亦會將相關資料轉交運輸署跟進涉案車輛的許可證事宜，包括由該署按照相關法例及許可證條件撤銷有關許可證。

若案件涉及內地司機，警方亦會跟進該人是否涉嫌從事非法勞工或其他違法活動，包括非法受僱或違反逗留條件等，如有足夠證據，會依法檢控；亦會透過現有機制，向內地執法部門提供相關資料，由當地執法部門依法跟進。

林知行強調，打擊非法載客取酬是持續的執法，絕非單次行動，亦不會在大型活動結束後便告一段落。前線人員會在全港各黑點現場觀察與巡查，加強情報收集、查核、交通執法及管制。

警員喬裝乘客，透過社交平台預約白牌車由荃灣前往澳門市區，車費為人民幣1,550元。人員登車後拘捕司機。（林振華攝）

非法載客取酬首次定罪，最高可被判罰款港幣1萬元及監禁6個月；再次定罪則可被判罰款港幣2.5萬元及監禁12個月。司機若被定罪，亦會被取消駕駛資格最少12個月至最長3年。涉案車輛的車輛牌照亦會被吊銷，首次定罪為期6個月，再犯則為期12個月。車輛於牌照吊銷期間，須移交運輸署保管。

警方指出，非法載客取酬會影響乘客及其他道路使用者安全保障，相關車輛載客時，其第三者保險可能會失效。一旦發生交通意外，乘客及其他受影響者的保障或日後索償均可能受影響。警方呼籲市民及旅客切勿貪圖一時方便，承擔不必要的風險。

警方嚴正警告所有司機、車主及相關營運者，必須立即停止非法載客取酬活動，切勿心存僥倖、以身試法；又指對於違例泊車、阻礙道路，以及其他影響交通秩序或危及道路安全的行為，同樣會嚴正處理。

▼過去一周警方打擊跨境白牌車行動成果▼

