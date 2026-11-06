臨床研究卓越與創新高峰會匯全球領袖　推香港成醫療創新轉化基地

臨床研究卓越與創新高峰會於11月4日至5日在香港舉行，醫衞局局長盧寵茂致辭時表示，當局會深化藥物和醫療器械的監管改革，亦會建設臨床試驗及醫療創新生態，推動香港成為亞洲首選的臨床試驗中心及醫療創新轉化基地。



醫衞局長盧寵茂（左3）致辭時表示，當局會深化藥物和醫療器械的監管改革，亦會建設臨床試驗及醫療創新生態，推動香港成為亞洲首選的臨床試驗中心及醫療創新轉化基地。（大會提供）

峰會由粵港澳大灣區國際臨床試驗所（試驗所）與粵港澳大灣區國際臨床試驗中心（試驗中心）聯合主辦，為政府官員、監管機構代表、國際專家、研究人員及業界領袖提供寶交流平台，探討臨床研究與醫療創新的未來發展，並促進建立新的夥伴關係，為日後的合作奠定基礎。

醫衞局局長盧寵茂和國家藥品監督管理局藥品審評檢查大灣區分中心代表出席峰會，並在開幕儀式上致辭。峰會是試驗所加強香港臨床研究生態系統，以及促進大灣區與國際合作的重要里程碑。同時，亦彰顯監管與臨床研究合作在推動醫療創新，以及提升香港、粵港澳大灣區以至其他地區健康成效方面日益重要的角色。

超過40位本地及國際講者參與為期兩天的峰會，包括內地、澳洲、加拿大、日本、澳門特別行政區、馬來西亞、韓國、新加坡及英國的知名學者和研究人員。香港多位資深臨床醫生、研究人員及醫療界領袖，亦就臨床試驗、監管創新、真實世界證據和病人為中心的研究等議題分享見解與經驗。峰會透過匯聚不同界別及地區的領袖與專家，為深化臨床研究、科研創新及循證醫療發展方面的合作注入動力，共同致力改善香港、大灣區以至其他地區病人的健康成效。

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇（左一）表示，峰會體現監管機構、研究人員、臨床醫生及業界共同致力加強臨床研究，為病人帶來更佳健康成效的承諾。

粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇表示，峰會體現監管機構、研究人員、臨床醫生及業界共同致力加強臨床研究，為病人帶來更佳健康成效的承諾。隨着醫療挑戰日趨複雜，跨境合作已不再是可有可無的選擇，而是加速創新、提升科研能力，以及讓科研成果更快惠及患者的必要條件。

張文勇又補充，香港具備獨特優勢，能夠將全球專業知識與大灣區不斷湧現的發展機遇連結起來。透過峰會等平台，試驗所致力促成具重大影響力的夥伴合作，推動監管與科研協作，並加快將創新成果轉化為病人的實際健康效益。

在為期兩天的峰會中，與會者探討如何加強區域及國際臨床研究網絡、提升臨床試驗效率、深化監管合作，以及善用新興科技支援更有效的醫療服務。峰會討論亦識別出多個可持續深化合作的重點領域，包括監管協調、臨床試驗效率、數碼創新，以及真實世界證據在醫療決策中的應用。 多位講者強調，建立健全的科研生態系統至關重要，既要支持創新，亦須恪守嚴謹的科學、倫理及監管標準。討論亦突顯病人參與及真實世界證據在塑造臨床研發與醫療決策未來方向方面日益重要的作用。