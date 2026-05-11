亞洲醫療健康高峰論壇今舉行　李家超：推動香港成為醫療創新樞紐

亞洲醫療健康高峰論壇今日（11日）起一連兩日在會展舉行。行政長官李家超致辭時表示，推動香港發展成健康與醫療創新樞紐，由生物醫學研發從實驗室走向臨床。他提及「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」已於河套香港園區運作，將透過利用大灣區逾8700萬的人口資源，協調進行臨床試驗，加快將新醫療技術帶給病人。



醫務衞生局局長盧寵茂教授（右五）參觀設於亞洲醫療健康高峰論壇的展覽攤位。（政府新聞處）

行政長官李家超今日出席亞洲醫療健康高峰論壇。（政府新聞處）

行政長官李家超致辭時表示，論壇有逾90位、來自15個國家及地區的專家官員等，探討創新醫療科技應用、中醫藥發展等議題。世界正面臨人口老化、抗生素耐藥性等挑戰，因此今此論壇的主題「助力醫療健康突破」很重要。

他稱為配合國家「十五五」規劃，香港目標發展成健康與醫療創新樞紐，並要加強臨床試驗能力。他表示，「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」已於河套香港園區運作，深圳「粵港澳大灣區國際臨床試驗中心」亦已營運，兩者透過利用大灣區逾8700萬的人口資源，協調進行臨床試驗，加快將新醫療技術帶給病人。此外，「香港藥物及醫療器械監督管理中心」預計在今年底成立。

盧寵茂在亞洲醫療健康高峰論壇的「主題環節——加強全球合作提升疫情應對能力」致辭。（政府新聞處）

醫務衞生局局長盧寵茂亦出席2026醫管局研討大會和亞洲醫療健康高峰論壇，為年度醫療衞生盛事「國際醫療健康周」揭開序幕。他表示兩活動均是醫療衞生領域的大型國際盛事，彰顯香港優勢，更充分發揮香港作為「超級聯繫人」連通內地與世界的重要角色。

他上午先與廣東省衞生健康委員會副主任鄧林峰率領的代表團舉行會議；下午與世界衞生組織衞生政策與系統研究聯盟執行主任Kumanan Rasanathan會面，介紹香港醫療體系的架構與優勢，並闡述香港如何在國家支持下積極參與國際衞生合作。