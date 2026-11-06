記協前主席陳朗昇就阻差案欲上訴終院被拒　官指未提出可爭辯理據

前記協主席陳朗昇採訪元朗朗屏邨業主大會前，拒向女警出示身份證，被裁定阻差辦公罪成，判囚5天。高等法院本年5月駁回陳就定罪和判刑上訴後，陳有意向終審法院提出上訴，高等法院暫委法官王詩麗今（6日）頒判辭（HCMA468/2023），指陳未能提出合理可爭辯的法律理據，因此拒批上訴許可的證明書。

根據終審法院網頁，陳已向終審法院直接申請上訴許可。



上訴人陳朗昇，被控於2022年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警員26781。

陳朗昇稱他只是向警員問多幾句，結果換來長達數年的訴訟。(朱棨新攝)

陳自言向警員問多幾句 換來數年訴訟

陳朗昇在庭外指，對結果不感到意外，又指涉案所謂的「阻礙」只涉數分鐘。而他的身份證資料曾遭警員刻意在直播鏡頭前面展示，於涉案時感到擔心，所以向警員「問多幾句」，最終引致這宗長達年多的訴訟。

他又指，當時前往採訪，不應被視為可疑，即使日後在終院勝訴：「呢個公道係攞唔番。」但仍希望終院對警員截查的權力進行詮釋，亦加以規範。

陳對法例賦予警方的權力提出質疑

暫委法官王詩麗在判辭指，陳提出的法律爭議為，在其他法定條文，例如《公安條例》第49條或《入境條例》第17C條之外，《警隊條例》第54條是否賦予警員權力，要求他人出示身分證明。陳指該爭議影響涉案女警是否正當執行職務，關乎陳的定罪是否成立。

認為需有合理相信才能行使權力

陳亦指，根據《公安條例》第49條，要求他人出示身分證明的要求為「合理相信」，而《警隊條例》第54條的門檻則為「行動可疑」，後者的門檻較低。如果54條被解釋為同時賦予查驗身分證明的權力，便可能影響警員日常在公眾地方截查市民，以及市民的基本權利。

官認為條文已清晰列明警員的權力

惟王官指，第54條列出警員可「截停該人以要求他出示身分證明文件供該警務人員查閱」，語句連貫，用詞亦不含糊，清楚賦權警員在該條文所述的情況下，可截停並檢查該人的身分證明文件。

認為陳只是憑個人觀點提出意見

王官認為，陳提出的爭議，漠視第54條的清晰用詞，而只是單單依據其對該條文和其他相關條文的個人觀點，提出見解，並包裝成第54條的詮釋問題。王官不認為陳提出的爭議，是一個真正的法律爭議。即使是一個法律論點，它也沒有合理可爭辯之處。