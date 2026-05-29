記協前主席陳朗昇拒出示身份證　阻差罪上訴被駁回　即時入獄5天

前記協主席陳朗昇採訪元朗朗屏邨業主大會前，拒向女警出示身份證，被裁定阻差辦公罪成，判囚5天。陳不服定罪和判刑上訴，高等法院暫委法官王詩麗今(29日)駁回其上訴，原獲保釋的陳需即時服刑。黃官在判辭指，女警要求查陳的身份證屬合情合理，但陳只是揮動卡套，又問警員：「你守邊度？」其行為增加女警履行職責的困難，構成「阻撓」，且陳屬蓄意阻撓，情節嚴重，判囚5天非明顯過重。



陳會向終院提上訴

上訴人陳朗昇，被控於2022年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警員26781。代表陳的代表大律師關文渭指，將會向終審法院提出上訴。

記協前主席陳朗昇上訴被駁回，需即時入獄5天。（資料圖片）

認為條例無賦予警員查身份證

陳質疑，原審裁判官錯誤地裁定女警合理地根據《警隊條例》第54條，要求陳出示身份證，強調第54條只是賦予警員截停他人的權力，並無賦予警員要求被截停的人出示身分證的權力。

認為陳當時行為構成阻撓

黃官在判辭稱不同意說法，認為第54條清楚賦予警員截停並檢查他人身分證的權力，並認為涉案女警要求查陳的身份證合理，陳由始至終都沒有出示，只是揮動一個銀色不透明卡套，又問警員：「你守邊度？」在場多名警員要求陳冷靜並發警告。陳的行為行為增加女警履行職責的困難，構成法律上的「阻撓」，因此駁回定罪上訴。

無取社會服務令報告並無犯法律上錯誤

在判刑方面，黃官指女警沒有作出挑釁，陳的言行粗魯並具挑釁性，他情緒激動，警員多番警告，陳都未平靜下來。認為陳是蓄意阻撓女警，情節有嚴重之處。原審裁判官指陳缺乏悔意，無索取社會服務令報告，此舉無犯上法律錯誤。故維持監禁5天刑罰，駁回陳的上訴。

案件編號：HCMA468/2023