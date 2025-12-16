陳朗昇拒出示身份證囚5天　指裁決不當判刑亦重　上訴裁決押後

前記協主席陳朗昇採訪元朗朗屏邨業主大會前，有女警要求他出示身份證，陳涉拒合作被裁定阻差辦公罪成，判囚5天。陳不服定罪和判刑提出上訴，案件今（16日）在高等法院處理。陳認為若他當日的行為，並未構成可疑至可被截停，警員當時的要求，便不屬正當執行職務，即使他行為構成阻撓，亦不屬違法。此外，陳事發時為採訪涉公眾利益的議題，認為刑罰過重。暫委法官王詩麗押後裁決，陳准繼續保釋。



上訴人陳朗昇，被控於2022年9月7日，在旺角奶路臣街38號麥花臣場館外，故意阻撓在正當執行職務的女警員26781。

上訴人陳朗昇因拒出示身份證，被裁定阻差罪成囚5天，他認為罪及判刑均不妥提上訴。(朱棨新攝)

指原審官裁定出錯

代表陳的律師指，該女警根據《警隊條例》第54條行事。該條文指，被截停人士需在客觀上可疑。女警原審時稱，陳和另一名男子打斜過馬路，陳按着其斜孭袋，認為陳有機會入場示威。律師不爭議陳打斜過馬路，但影片顯示陳沒有按着其斜孭袋，認為原審裁判官在此裁定出錯。

認為警當時不屬正當執行職務

律師續指，陳當時沒有按著斜孭袋，警員未能只因有人可能示威，便對陳起疑。警員未合乎條例要求而行事，便不屬正當執行職務。即使陳在此情況下構成阻撓，亦不違法。

法官指陳當時和另一名灰衣男子同行，該男子有背著大背包，女警把兩人一同截停。即使原審裁判官思路欠完善，亦可以根據證據，得出同一結論。

陳當時往採訪涉公眾利益的新聞

判刑方面，律師指陳當時採訪業主大會，相關議題涉公眾利益，望法庭考慮陳的職業和背景，他或認為警方針對有政治背景的人。本案底對陳已有警愓作用，望法官判處社會服務令，惟法官認為判社服令並不適合，並引述原審裁判官所指陳沒有悔意。

控方認為判刑並無明顯過重

控方回應指，當日有人召開業主大會，警方知道可能出現混亂情況，並考慮陳和同行男子的裝束，要求他們出示身份證，認為警員屬正當執行職務。而警員只要求陳出示身份證作查閱，非阻止他前往場地。就上訴方指陳當時未有按著斜孭袋，影片雖未必拍到實況，但原審裁判官已考慮警員的可信性，並接納其證供。同時又認為判刑恰當，非明顯過重。

案件編號：HCMA468/2023