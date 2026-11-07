立冬不轉涼蛇羹店生意下滑　加價$3補貼電費　推酸辣口味吸內地客

立冬吃蛇羹進補為香港傳統習俗，不過近年本港秋季愈來愈熱，《香港01》記者在立冬前夕（6日）到店觀察，發現顧客量不多。深水埗「蛇王協」第二代傳人周嘉玲表示，由於近年氣候極端，本港遲遲未能入秋，加上年輕人不再吃蛇羹，導致生意額大不如前，加上難敵通貨膨脹，僅9月份的電費開支便高達近2.4萬元，因此蛇羹凍價多年，終需加價2至3元以填補開支。

除了加價求生外，周嘉玲為了吸引內地旅客光顧，今年便特地推出新菜式迎合他們的口味，包括酸菜蛇肉及干鍋蛇肉等，期望能夠闖出一條新血路。



深水埗「蛇王協」開店逾半世紀，為本地餐飲業老字號之一。（方承恩攝）

記者周五（6日、立冬前夕）下午到店觀察，發現顧客量不多。（方承恩攝）

蛇羹店料因遲遲未入秋影響生意 立冬前夕顧客量不多

受全球極端天氣影響，本港今年遲遲未能入秋，天文台尖沙咀總部本周一（2日）更錄得31.1度，為有記錄以來11月份第二高溫。氣候異常對部份餐飲業帶來衝擊，深水埗「蛇王協」第二代傳人周嘉玲，自1971年起跟隨父親在店內幫忙，便深切體會到香港氣候的變化。

昔日「立冬」正是市民進食蛇羹進補的時節，店外更會排起長龍，不過記者周五（6日、立冬前夕）下午到店觀察，發現顧客量不多。周嘉玲認為，今年本港遲遲未入秋，加上年輕人不再吃蛇羹，導致生意額大不如前。

我哋呢一行好似寒暑表一樣，凍嘅時候先有生意，熱嘅時候啲人就少食㗎喇。 「蛇王協」第二代傳人女蛇王周嘉玲

蛇王協第二代傳人周嘉玲認為，今年本港遲遲未入秋，導致蛇羹生意大不如前。（方承恩攝）

蛇王協第二代傳人周嘉玲認為，今年本港遲遲未入秋，導致蛇羹生意大不如前。（方承恩攝）

推酸菜蛇肉及干鍋蛇肉等酸辣口味吸內地旅客

有見夏季愈來愈長已成為生存危機，周嘉玲為了吸引更多顧客，與同事開會討論過後，認為酸酸辣辣的蛇肉菜餚，正適合在炎熱天氣配飯品嚐，於是在今年推出4款新菜式，包括酸菜蛇肉、干鍋蛇肉、金蹄煲和薑油焗蛇碌，以迎合潮流喜好。

以前我哋基本上都唔食辣嘅，𠵱家我哋去完國內旅行之後，發覺啲辣都好啱廣東人口味。 「蛇王協」第二代傳人女蛇王周嘉玲

「蛇王協」今年推出4款新菜式，包括酸菜蛇肉、干鍋蛇肉、金蹄煲和薑油焗蛇碌，以迎合潮流喜好。（方承恩攝）

稱酸辣口味成功吸客 有深圳年輕人帶同長者專程來港品嚐

酸辣口味的菜式成功吸引內地旅客光顧，周嘉玲認為旅客通常到店希望直接吃上一頓飯，而酸辣口味剛好能增加他們的食慾，甚至有部份年輕旅客更會帶同長輩再次到店品嚐。

之前有個住深圳嘅仔或者新抱，帶個住喺安徽嘅老人家嚟食，佢哋好開心。 「蛇王協」第二代傳人女蛇王周嘉玲

店外最近張貼告示宣布加價，「由今年10月1日起，大蛇羹90元，細蛇羹58元，謹此致歉」。（方承恩攝）

店外最近張貼告示宣布加價，「由今年10月1日起，大蛇羹90元，細蛇羹58元，謹此致歉」。（方承恩攝）

燈油火蠟樣樣貴 蛇羹凍價5年終需加價

「蛇王協」過去5年一直凍價，惟店外最近張貼告示，分別以中文、英文及日文宣布加價，「由今年10月1日起，大蛇羹90元，細蛇羹58元，謹此致歉」。周嘉玲解釋，儘管不希望加價影響熟客，惟敵不過通貨膨脹，最終無奈決定大碗加2元，小碗加3元。

係唔係蛇肉加價呢？唔係。水電煤、運輸、存倉費，呢啲全部都加。就連我哋入貨嘅呢啲薄脆，都加價。 「蛇王協」第二代傳人女蛇王周嘉玲

周嘉玲指酸酸辣辣的蛇肉菜餚適合在夏天的時候配飯一起吃，因此加入這幾道菜迎合潮流喜好。（方承恩攝）

周嘉玲向記者展示今年9月份的電費單，顯示店舖電費14,458元，貨倉電費9,486元。（方承恩攝）

單月電費開支近2.4萬元 慶幸舖位為自置物業

周嘉玲向記者出示今年9月份的電費單，顯示店舖及貨倉的電費，分別為14,458元及9,486元，即單月電費共23,944元。她慶幸舖位為家族自置物業，不用交租，又指市面上不少餐廳因業主不斷加租，最終撐不住結業。

我哋通常都冇眼睇㗎喇，要俾就俾，唔會好認真咁睇，淨係睇年尾賺幾多錢就算喇。 「蛇王協」第二代傳人女蛇王周嘉玲

立冬吃蛇羹進補為香港傳統習俗。（方承恩攝）

立冬吃蛇羹進補為香港傳統習俗。（方承恩攝）

有大學辦導賞團讓外國學生認識香港蛇羹文化

近年有大學舉辦導賞團尋訪深水埗，讓外國學生認識香港的蛇羹文化。周嘉玲笑說，曾有外國旅客成群結隊到店以「獵奇式」心態嘗試吃蛇羹，惟一行8人只叫一碗蛇羹，惟為了說好香港故事，她都會拿出店內的吉祥物「小花」與大家合照。

養定啲蛇俾佢哋抱吓影吓相，咁佢哋又會覺得好開心，起碼對香港有一個好印象。 「蛇王協」第二代傳人女蛇王周嘉玲

蛇王協牆貼滿密密麻麻的菜單。（方承恩攝）

熟客李先生是一個蛇羹愛好者，自1980年代起北上內地吃蛇，更一年四季不分時節光顧該店。（林曉儀攝）

熟客支持加價求生 對本地蛇羹店相繼倒閉感惋惜

雖然訪問當日顧客量不多，但仍有熟客捧場。其中李先生正品嚐蛇龜湯及蛇酒，他從1980年代起北上內地吃蛇，更一年四季不分時節吃蛇羹，每周大約光顧該店3次，因此他對本地蛇羹店相繼倒閉感到惋惜，並支持該店加價求生。

阿昌（右）與友人阿駱（左）結伴到店吃蛇羹。（林曉儀攝）

食客由港島專程到深水埗吃蛇羹︰兩三蚊加得少呀

居住在港島的阿昌，與兩名朋友結伴到深水埗專程吃蛇羹，也是他今年入秋後首嚐。他不在意兩三元的加幅，認為蛇羹店逐漸式微是無可避免，因經營者難以承擔租金壓力。