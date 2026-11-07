石澳太平清醮｜每10年一度逼爆觀飄色人潮　餐廳稱生意額增長50%

每10年一度的石澳太平清醮今年踏入第20屆，由周三（4日）起一連5日舉行，吸引大批市民及旅客到場觀賞，今日（7日）街上逼滿觀賞飄色的人潮。有居住在黃大仙的市民特地前來感受氣氛，也有外籍石澳居民表示，今日的天氣較上屆炎熱，11月初仍要穿着吊帶背心，但認為高溫無阻熱鬧氣氛。另外餐廳因應傳統習俗換成素菜，負責人稱生意額較平時增長約50%。



石澳村、大浪灣村和鶴咀村每10年舉辦一次「石澳太平清醮」，也是港島唯一仍在舉行的打醮。今屆石澳太平清醮由周三（4日）起一連5日舉行，今日（7日）踏入正日。（方承恩攝）

石澳村、大浪灣村和鶴咀村每10年舉辦一次「石澳太平清醮」，也是港島唯一仍在舉行的打醮。今屆石澳太平清醮由周三（4日）起一連5日舉行，今日（7日）踏入正日。（方承恩攝）

石澳太平清醮10年一度 今日石澳出發巡遊至大浪灣折返

石澳村、大浪灣村和鶴咀村每10年舉辦一次「石澳太平清醮」，也是港島唯一仍在舉行的打醮，已被列入《香港非物質文化遺產清單》。今屆石澳太平清醮由周三（4日）起一連5日舉行，今日（7日）踏入正日，正誕巡遊由早上10時開始，先舉行醒獅開路儀式，隨後飄色隊伍由石澳巡遊至大浪灣再折返。

現場所見，大批旅客早上已到場就緒，整條街道人山人海，也有市民帶備專業的相機拍攝。儀式舉行時，眾人紛紛舉起手機專注錄影。

由於石澳太平清醮每10年舉辦一次，李太表示熱切期待已久。（方承恩攝）

市民熱切期待已久 清晨由黃大仙家中出發

市民李太今早與丈夫從黃大仙出發，因擔心現場人流過多，二人提早在9時已抵達。她表示，由於石澳太平清醮每10年舉辦一次，因此熱切期待已久，期望日後每屆也能到場觀賞。

10年一度唔係咁容易架，10年後我都唔知仲喺唔喺度。 市民李太

住在石澳的外籍人士Sandrine往年亦有參與石澳太平清醮，她表示希望可以感受香港文化。（方承恩攝）

穿吊帶背心外籍居民︰今屆天氣較熱 但無阻氣氛熱鬧

居住在石澳的外籍人士Sandrine為了感受香港文化，過去曾參與石澳太平清醮。她今日特地早上到場觀賞正誕巡遊，又指今屆的天氣比較熱，11月初仍要穿着吊帶背心，但她認為高溫無阻石澳熱鬧的氣氛。（天文台網頁顯示，今日市區氣溫介乎26度至29度。）

梁女士受石澳婦女會的朋友邀請，參與今屆巡遊活動。（方承恩攝）

巡演人士換上清朝皇后裝束 稱早上6時已起床打扮

梁女士今早身穿金黃色清朝皇后裝束，拿着一把繡有石澳字樣的竹扇，準備參加巡遊。她表示，石澳以外居民也准許參與巡演，例如她便受到石澳婦女會的朋友邀請，昨晚（6日）先進村準備，今早6時起床裝扮及幫忙籌備工作，希望大家能享受今天的熱鬧氣氛。

劉小朋友打扮成皇帝，在巡遊期間向觀眾開心揮手。（林曉儀攝）

小朋友打扮成皇帝參與巡遊 向觀眾開心揮手

石澳飄色邀請小朋友打扮成傳統神話及歷史人物，例如觀音及哪吒等。其中，今年6歲的劉小朋友早在今年5月的長洲佛誕飄色中，經過多輪甄選並脫穎而出，這一次他打扮成皇帝，在巡遊期間向觀眾開心揮手。

餐廳負責人表示石澳太平清醮吸引旅客前來觀賞，生意額增長約50%。（方承恩攝）

餐廳因應齌戒只提供素菜 負責人︰生意額增長約50%

石澳一間餐廳因應傳統習俗，在打齋期間只提供素菜。負責人林女士今年69歲，在石澳土生土長，她表示石澳太平清醮吸引旅客前來觀賞，生意額增長約50%，又指旅客能夠接受素菜，因他們明白打齋期間吃素是香港慶典文化之一。