長洲太平清醮｜內地英國旅客來港看飄色搶包山 感重視長洲文化
撰文：林子慰
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長洲太平清醮重點活動飄色巡遊今日（24日）舉辦，不少市民及遊客入島觀賞。有英國旅客上周到港，今日特意為太平清醮飄色巡遊入島，指巡遊隊伍中有不同年齡的人士參加，彰顯不同世代的人都很重視長洲傳統文化；亦有內地旅客即日來回，特意來港參觀太平清醮，他們認為長洲島風純樸，而飄色巡遊與內地拜神活動相似。
居港澳洲人：飄色巡遊fantastic、very colorful
長洲今日有不少旅客，新渡輪表示，由今早8時至中午12時，由中環乘搭前往長洲航班的乘客約一萬人次。
居港澳洲人David表示，因想欣賞太平清醮活動，感受本地文化，首次來到長洲。他認為飄色巡遊很熱鬧，音樂及表演都非常精彩。他今晚會在長洲過夜，十分期待觀賞夜晚的搶包山比賽。
It’s fantastic, very colorful, very noisy, it sounds good.（飄色巡遊非常生動，聲色俱備！）
倫敦旅客：想瞭地方歷史及文化脈絡 買長洲芒果糯米糍品嚐
來自倫敦的旅客Camille及Manpreet上周到港，今日特意為太平清醮飄色巡遊入島。她們表示，首次觀賞這類傳統文化活動，認為十分溫馨，特別是巡遊隊伍中有不同年齡階段的人，報名小孩及長者，彰顯不同世代的人都很重視長洲傳統文化。
Camille及Manpreet認為，現時不少人對外地文化感到好奇，想瞭解其他地方的歷史及文化脈絡，認為類似活動能吸引旅客。
Manpreet更開心地表示，今日除了是佛誕，亦是她的生日，認為今日入島有雙重意義。她又稱自己是素食者，而長洲太平清醮時多數餐廳食素，令她感到覓食很方便，她們更買了長洲名物芒果糯米糍品嚐。
深圳5旅客即日來回 首踏足長洲為看太平清醮
深圳旅客華先生一行五人今日同樣為太平清醮而來，將即日來回。他們表示首次來長洲，認為該地島風純樸，而飄色巡遊與內地拜神活動相似，但香港似乎文化氣氛更濃郁，「不過是香港人還是內地人都會特意過來參觀這個活動」。
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