長洲太平清醮｜旅客留島看搶包山　度假屋爆滿　即日訂套房$1500

長洲太平清醮飄色巡遊和搶包山決賽將於今日（24日）下午和晚上舉行，明日（25日）星期一為佛誕補假公眾假期。有居港外籍人士表示，因想觀看搶包山比賽，故在長洲過夜。長洲度假屋及酒店一房難求，有兩房一廳套房今日叫價升至1,500元，比平時貴約1.5倍；唯一的華威酒店全部訂滿。



長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，不少島外人專程來觀看。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮飄色巡遊今（24日）佛誕舉行，不少島外人專程來觀看。（梁鵬威攝）

邁亞美度假村表示，周日正誕當天只剩下1,500元的兩房一廳套房。翻查網上資料，兩房一廳平日最平約600元，今日升至1,500元，整體價格升約1.5倍。芳姐度假屋則稱，今日房間已全數爆滿，沒有空房。

邁亞美度假村表示，周日正誕當天只剩下1,500元的兩房一廳套房。（資料圖片）

居港澳州人David表示，因想欣賞太平清醮活動，感受本地文化，首次來到長洲。他認為飄色巡遊很熱鬧，音樂及表演都非常精彩。他又稱因今晚會觀賞搶包山比賽，故會留在長洲過夜。

搶包山決賽將於今（24日）佛誕晚上舉行。圖為2023年搶包山決賽。（資料圖片/歐嘉樂攝)