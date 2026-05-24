長洲太平清醮｜精品店老闆稱營業額增六、七倍　人流比預期多

一年一度長洲太平清醮今日（24日）舉行，長洲頓時人流如鯽。在長洲經營精品生意的楊先生表示，今日佛誕正日的生意額表現理想，遠比原先預算及預期好得多。與平日的星期日相比，今日的營業額大約增加了六至七倍。他透露，平日周日的營業額最多只有1,000至2,000元左右，但今日預計可達1萬多至2萬元。



雖然前日和昨日( 22及23日）的人流依然較靜，但今早起人潮便陸續湧入。楊先生表示，曾擔心今年市民的消費意欲，但最終的人流比預期多，部分熱門貨品更已接近賣斷市。



在長洲經營精品生意的楊先生表示，今日佛誕正日的生意額表現理想，與平日的星期日相比，今日的營業額大約增加了六至七倍。（蔡正邦攝）

楊先生在長洲經營精品店，他說：「係今朝先至多人流客仔，噚日都好靜，噚日嘅人流都唔多嘅。」他曾擔心今年市民消費意欲低，影響生意額，但今早人潮陸續湧入，預計與平日的周日相比，今日的營業額大約增加了六至七倍。

他透露，平日周日的營業額最多只有1,000至2,000元左右，但今日預計可達1萬多至2萬元。

楊先生指，大批市民看完太平清醮會景巡遊後，在排隊搭船離開長洲之前，會把握時間購買紀念品送禮。（蔡正邦攝）

楊先生指，大批市民看完太平清醮會景巡遊後，在排隊搭船離開長洲之前，會把握時間購買紀念品送禮。（蔡正邦攝）

料黃金銷售時間在「會景巡遊」結束後

楊先生又指，店舖主要以本地客為主；全日最繁忙的黃金銷售時間，多數在「會景巡遊」結束後，因大批市民看完巡遊後，在排隊搭船離開長洲之前，會把握時間購買紀念品送禮。他續說，一般客人的平均消費由數十元至100元，消費較多的顧客則會買到600元至700元。

此外，店舖亦吸引了不少公司客，有熟客每年都會提早大手訂購百多件產品，趁過節送給下屬和同事，寓意平安。

楊先生表示，今年最熱賣的是一款「有腳的平安包」及紫色平安包，「有腳嘅、紫色嗰個包，又有平安又有浪漫嘛」。（蔡正邦攝）

楊先生表示，今年最熱賣的是一款「有腳的平安包」及紫色平安包，「有腳嘅、紫色嗰個包，又有平安又有浪漫嘛」。（蔡正邦攝）

在產品款式方面，楊先生表示，今年最熱賣的是一款「有腳的平安包」及紫色平安包，「有腳嘅、紫色嗰個包，又有平安又有浪漫嘛」。楊先生透露，店內大部分商品都是今年的新設計，為了保持產品的獨特性並防止設計被行家抄襲，楊先生指會親自設計並找工場生產，而且不會太快推出，「去到最後先至出」。直到前日，貨品才運抵店舖、昨日正式上架。