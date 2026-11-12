紙皮新出路｜業界求重啟補貼　環保署：不應回頭　堅守6毫半底線

【紙皮新出路系列之一】以往本港主要經承辦商出口廢紙至內地，隨着屯門環保園的紙漿廠今年7月投入運作，環保署早已公布10月起實現全面本地製漿，毋須再依賴出口。新措施下，下游回收舖等廢紙業界，均可直接向紙漿廠提交廢紙，再經廠方製漿再出口內地。舊有承辦商目前仍會接收廢紙，運送至屯門紙漿廠，惟有部份業界人士反映，上月起廢紙出口內地配額清零後，以往的補貼亦遭削減，運輸等成本大增致經營困難，影響下游回收舖無法再按環保署規定，以每公斤6毫半向執紙皮婆婆回收紙皮，更有回收舖價錢跌至最低3毫。



環保署助理署長（廢物管理）黃智華接受《香港01》獨家專訪時稱，過往只有十多間承辦商有資格出口廢紙，惟回收價欠缺透明，亦曾出現「回收鏈斷裂」，回收價一度跌至每公斤兩毫，影響廢紙回收。現時環保署與屯門紙漿廠承辦商簽訂新合約，所有人都可以直接交廢紙予紙漿廠，實際是開放市場，署方亦會監管廢紙收購價。



紙漿廠營運至今，他指每日收紙量與以往相若，平均約1400至1500噸，甚至曾有單日收達1,900噸廢紙。至於業界要求重啟承辦商補貼並允許出口，黃智華重申，既然香港已有能力實現本地資源化，就不應「望返轉頭」，署方一定會為拾荒公公婆婆堅守每公斤6毫半的回收價底線，持續巡查確保回收商合規。



位於屯門環保園的紙漿廠自7月起入運作，10月起實現全面本地製漿。（湯致遠攝）

全面本地製漿一個月 環保署稱回收量不跌反升 曾單日收1900噸創高峰

黃智華表示，2020年施政報告提出在屯門環保園建立大型製漿生產設施，隨着紙漿廠今年7月起投入運作，上月實現全面本地製漿，毋須再依賴廢紙出口。他認為，業界適應能力強，全面製漿推行約一個月左右，整體收集量不跌反升，10月更曾有單日收集達1,900噸廢紙創高峰，達到政策目標。

他說，現時本港每年處理約50多萬噸廢紙，而紙漿廠每年能處理72萬噸廢紙，回收範圍由以往集中「三紙」，即報紙、辦公室用紙和紙皮，擴闊到其他雜紙如包裝盒、鞋盒等，相信整體回收量逐步上升。

環保署助理署長（廢物管理）黃智華。（湯致遠攝）

環保署稱紙皮價趨向平穩 未見回收舖大規模結業

對於業界反映紙皮回收價跌，回收舖未能按政府規定以每公斤0.65元向拾荒者收購廢紙，黃智華回應說，過往三四個月巡視，未見有街角回收舖大規模結業，又稱觀察到大部份回收舖以0.65元收購廢紙，認為紙皮價格大致趨向平穩。

廢紙運往屯門紙漿廠後，會製作紙漿。（湯致遠攝）

稱昔日廢紙回收價受中間商控制

屯門紙漿廠成廢紙回收的唯一出路，在本地製漿後出口；打包廠無法繼續出口廢紙往內地。黃智華解釋，本地資源化是國際大趨勢，因出口廢紙或影響其他地區環境。他又提到，以往單靠出口易有掣肘，例如接收方受海運或通關限制，影響本地廢紙流轉。

此外，他指過往只有十多間承辦商有資格出口廢紙，惟回收價受中間商「控制」，在部份季節會因應存貨量調整價格，價錢欠透明。環保署設「指定最低價」之前，業界曾出現「回收鏈斷裂」，回收價一度跌至每公斤兩毫，影響廢紙回收。

他表示，現時環保署與屯門紙漿廠承辦商簽訂新合約，紙漿廠須以合約價指定採購價收集廢紙，按廣東省優質瓦楞紙（紙皮）五五折計算，現時採購價為不低於每噸1,295元，每個月因應市況調整，不能任意降價。他又形容設施營辦商具社會企業責任，即使11月的廢紙價格按公式計算每噸跌50多元，承辦商仍維持每噸1,295元，協助轉型階段維持穩定。

位於屯門環保園的紙漿廠自7月起入運作，10月起實現全面本地製漿。（湯致遠攝）

強調守住前線採購價每公斤0.65元

被問如何評估未來紙皮價走勢，黃智華指，商品價格因應經濟週期調整，政府不能控制，但強調會守住前線採購價每公斤0.65元，雙重保障回收商生存空間及前線收集者經濟誘因，確保供應鏈穩定。他表示，新政策下開放市場，讓前線和中小型從業者能夠直接參與交易，更有動力回收。

位於屯門環保園的紙漿廠自7月起入運作，10月起實現全面本地製漿。（湯致遠攝）

稱綠在區區可回收廢紙

對於有回收商稱經營困難，黃智華表示業界可因應情況升級轉型，例如街角舖可添置貨車直接將廢紙運到屯門，增加生意機會，中間商亦可調整規模等。被問會否向出口承辦商重啟補貼及允許其出口廢紙往內地，黃智華說，過往出口廢紙補貼是因為沒有本地資源化設施，「無可奈何」只能給予出口商，「左手來右手去便拿到每噸400元資助，這是否可持續呢？」他說，既然有能力本地資源化，就不應「望返轉頭」。

他續說，除了街角舖之外，綠在區區亦會回收廢紙，並提供「綠綠賞」積分，綠在區區未來會增設更多24小時自助回收機。

環保署助理署長（廢物管理）黃智華（湯致遠攝）

被問會否擔心屯門紙漿廠獨市壟斷，環保署表示，紙漿廠已有足夠能力處理香港所有回收的廢紙，但香港是自由市場，任何機構都可以考慮在香港投資興建不同類型及規模的回收設施，包括紙漿生產設施。

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