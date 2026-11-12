紙皮新出路｜怎守住拾荒婆婆的6毫半？有回收商拓打包線反增收紙

【紙皮新出路系列之三】自屯門環保園的紙漿廠今年7月投入運作，並由10月起實現全面本地製漿，代表香港達到轉廢為材，為廢紙尋求更多元出路的重要突破，惟本地回收廢紙市場同時出現結構性轉變。有前線廢紙收集者反映，柴灣區有4間回收舖紙皮價跌至每公斤3毫，低於政府規定的0.65元逾一半。有部份回收業界反映源於上游打包廠無法再將廢紙出口往內地，且失去政府補貼，影響下游街角回收舖經營困難，導致給予拾荒婆婆的紙皮價一跌再跌，連帶影響收紙皮數量，形成連鎖效應。



不過，有回收商藉着紙皮新出路之時，成功尋求新商機，選擇將收集到的廢紙直接運往屯門紙漿廠，不再經打包廠，收紙量反而上升10%至15%。負責人解釋紙漿廠受環保署監管，廢紙回收價更公開透明，有別於昔日打包廠每逢年底壓價，令他感到安心，因此自行開拓廢紙打包業務，協助同行直接將廢紙運往紙漿廠，呼籲業界尋求改變、控制成本，不僅為業務找到出路，亦能維持每公斤6毫半的紙皮回收價。



位於屯門環保園的紙漿廠自7月起入運作，10月起實現全本地製漿。（湯致遠攝）

以往拾荒者在街上拾到紙皮後，送到街角回收舖變賣賺取收入，街角舖再轉售到打包廠，廠方會把廢紙壓縮打包成磚，最後再出口往內地紙廠。不過，有上游打包廠反映，自從屯門紙漿廠全面本地製漿，上月起廢紙出口內地的配額被降至清零，加上政府補貼被削減，導致經營困難，並影響下游回收舖難按政府規定以每公斤0.65元向拾荒者收集紙皮。

柴灣4街角舖紙皮價跌至僅3毫 前線收集者：買少兩個麵包

一名在柴灣收集紙皮逾10年的男士稱，兩年前紙皮價曾高於每公斤1元，惟今年6月起普遍紙皮價下跌，柴灣區4間回收舖更降至0.3至0.4元，他形容價錢低，但影響不大，因他兼職做清潔，「最多買少兩個麵包」。另一執紙皮20年的女士稱，每逢年底紙皮價都會下跌，自去年底起跌至最低0.3元，每日收入減少20至30元。二人近期已轉往同區另一間仍按每公斤0.65元收購的回收舖交紙皮，「邊度價錢高就去邊度」。

位於屯門環保園的紙漿廠自7月起入運作，10月起實現全本地製漿。（湯致遠攝）

有回收商維持每公斤0.65元 收紙量不跌反升

當部份業界慨嘆經營困難之際，為何有回收舖卻能維持紙皮價格？有負責人受訪稱，屯門紙漿廠投入服務後，亦開放回收廢紙市場，其回收舖可改為直接將廢紙運往屯門紙漿廠，毋須再經打包廠，其公司在這種新運作下，收紙量反而上升10%至15%。他解釋，有散戶同業因收集的廢紙噸數少，難負擔運輸成本，也交予其公司負責運輸，助增加收紙量。

位於屯門環保園的紙漿廠自7月起入運作，10月起實現全本地製漿。（湯致遠攝）

稱昔日遭打包廠壓價 藉紙皮新出路求變 改直送紙漿廠

他憶述昔日從事「散車」，只能向上游打包廠提供廢紙，但不時遇到限制。每逢年底打包廠會壓價100至200元，囤紙、甚至停收。

每年11月正是我們擔心的日子。我跟商場、報館有合約，要收廢紙。我們有合約，不能直接問客戶，承辦商減價，我們能不能減。要有合約精神，變相我們沒退路，更難受。 回收舖負責人

他續說，如果原本的打包廠停收，他只能跨區到其他打包廠，但關係不熟，倒紙量受限，只好遊走各區回收，「我們一天出六車，倒了兩車，這裏不收，我們就要由港島開去元朗。」

紙漿廠不任意壓價 指有透明度、有決定權 籲業界求變

該負責人指，現時屯門紙漿廠受環保署監管，不能任意壓價，令他感到安心，因此公司開拓廢紙打包業務，再將紙磚直接運入屯門。他又指，以往打包廠傍晚6時關門，如今紙漿廠凌晨零時才關門，時間更具彈性。

人人都有得選擇，不一定要交給中間商，現在有透明度、有決定權，我覺得挺好的。 回收舖負責人

他認為業界要尋求改變，控制成本，舉例公司將來打算添置電動貨車減輕油費負擔，他同時引導員工改變舊有想法。

黃頴灝從事塑膠及廢紙回收多年，由於公司回收廢紙數量不多，故如常交給打包廠，他認為此舉反映業界能夠選擇，回收價亦不再因海運油費波動，對業界整體帶來益處。（湯致遠攝）

回收商：本地紙漿廠有助提升回收效率

黃頴灝從事塑膠及廢紙回收多年，由於公司回收廢紙數量不多，故如常交給打包廠，他認為此舉反映業界能夠選擇，回收價亦不再因海運油費波動，對業界整體帶來益處。他又指，以往香港沒有廢紙中端工業，出口的紙類受外地海關批文限制，如今屯門紙漿廠可本地回收「三紙」以外的廢紙，且毋須打包也能運到紙廠，有助提升本地回收效率，為產業鏈增值。對於紙皮回收價跌，他相信只屬短期波動，有待長遠觀察。

被指逢年底壓價？昔日出口商：年底停機維修、內地假期減少紙皮進口

對於有回收商質疑打包廠每逢年底壓價，環保廢料再造業總會會長劉耀成解釋，打包廠年中無憂，通常在年底停機維修，而農曆新年國內連假、十一國慶假期間會減少紙皮進口，本港打包廠會租貨櫃置放廢紙，扣除成本後，廢紙回收價會稍為下降。

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