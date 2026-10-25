紙皮價跌｜業界拆解出口內地配額歸零兼成本增　上游打包廠恐結業

【紙皮回收價跌系列之一】屯門環保園的紙漿廠今年7月投入運作後，本地回收廢紙市場出現結構轉變。以往政府規定，廢紙回收商須以不低於每公斤0.65元，向拾荒者收購廢紙，惟近日紙皮回收價下跌，甚至有街角舖以超低價每公斤4毫來收購，令不少拾荒者生計大受影響。有業界人士透露，負責回收兼出口的上游「打包廠」同樣經營困難，自屯門紙漿廠啟用，廢紙出口至內地的配額逐步遞減，本月起更降至零配額，只能將廢紙運往紙漿廠，亦因為新政策轉變，業界同時失去每噸400元補貼。



環保廢料再造業總會會長劉耀成說，隨着「打包廠」經營成本增，利潤減少、甚至出現虧損，以致下游街角舖未能按規定向拾荒者以每公斤0.65元收購，整個回收業鏈陷入困境。他建議政府放寬政策，允許打包廠出口部份紙類，又期望恢復補貼，讓上游廠方有更多資源撥予前線街角舖及拾荒者，從而穩定紙皮價格。



位於屯門環保園的紙漿廠於7月起投入運作，將收集到的廢紙製成再生紙漿。（政府新聞處相片）

以往拾荒者在街上拾到紙皮後，送到街角回收舖變賣賺取收入，街角舖再轉售到打包廠，廠方會把廢紙壓縮打包成磚，最後再出口往內地紙廠。

本港過往主要依賴出口處理廢紙，每年處理約50多萬噸。隨着位於屯門環保園的紙漿廠7月起投入服務，逐漸提升處理量，環保署公布10月起實現全面本地製漿，毋須依賴出口。

打包廠3個月回收量跌逾700噸 被迫解僱5員工 嘆經營困難差過疫情

不過，位於港島區的「打包廠」德利環保廢紙回收公司負責人許小姐說，處理廢紙數量「斷崖式下跌」，由7月共3,500噸跌至9月份共2,773噸，10月首半個月僅處理960噸，廠方生意受挫。她透露以往有12名員工，近日已解僱當中5人，若情況持續，恐面臨結業。另有十多名業界人士包括街角舖、「散車」代表，均慨嘆經營困難，甚至比疫情期間惡劣。

十多名業界人士包括打包廠、街角舖及「散車」代表，均慨嘆經營困難，甚至比疫情期間惡劣。(翁志偉攝)

原因一：廢紙出口內地0配額 每噸400元補貼轉撥屯門紙漿廠

為何屯門紙漿廠投入服務後，回收業鏈生意受打擊？

環保署於2020年推出廢紙收集及回收服務，聘請承辦商從全港各區街角回收店、流動回收車、前線收集者等收集廢紙，承辦商進行分揀及打包等工序後，把廢紙出口至內地或海外市場循環再造成紙製品，但須以不低於「指定廢紙回收價」，向前線收集者等收購廢紙。

有不願具名的業內人士表示，過往本地廢紙主要出口往內地，承辦商與環保署簽訂的「廢紙收集及回收服務」合約，規定出口廢紙的上下限噸數，並提供每噸400元出口補貼。

今年3月，新合約批予屯門紙漿廠營運商，所有廢紙業界均可向紙漿生產設施提供廢紙。屯門紙漿廠7月起投入服務，環保署稱同月起分階段逐步調低承辦商在「廢紙收集及回收服務」合約下跨區轉移和出口的上限。

該業內人士說，有承辦商的出口上限由原來5,000噸至10,000噸，降至9月僅得1,000噸。上月承辦商再接獲署方通知，調整10月至12月底出口廢紙的上下限噸數為0噸，換言之只可將廢紙運往屯門紙漿廠，不能出口往內地。合約列明如無法將廢紙出口，便不能獲取任何補貼。據業界了解，每噸400元補貼將轉撥予屯門紙漿廠，以實現「本地資源化」。

街角舖回收紙皮後轉售到打包廠，廠方會把廢紙壓縮打包成磚，最後再出口往內地紙廠。(翁志偉攝)

原因二：改出口東南亞成本貴4成、不獲津貼

環保署表示，沒有禁止業界出口廢紙至海外市場，回收商可自行按市場機制洽商安排，並舉例有回收商繼續出口廢紙至韓國。

不過，該業內人士稱，即使將廢紙出口到東南亞，都不會獲取補貼，業界依然「計不掂數」。他引述環保署稱業界要「及早適應改變」，原有的「廢紙收集及回收服務」合約將終止。他指，業界多年來甚少依賴東南亞，因成本較高。環保廢料再造業總會會長劉耀成補充，運往東南亞的成本較內地貴四成。

街角舖回收紙皮後轉售到打包廠，廠方會把廢紙壓縮打包成磚，最後再出口往內地紙廠。(翁志偉攝)

原因三：失補貼、自行運輸增營運成本

劉耀成說，業界依賴每噸400元補貼維持紙皮市價，失去補貼再扣除營運成本後，街角舖和打包廠難以盈利。他稱，以往內地廠方會安排貨櫃車來港運送廢紙，惟現時打包廠須自行安排運輸，令經營成本增加。

他續解釋，屯門紙漿廠分別向街角舖和打包廠以每噸1,200至1,295元收購廢紙。以打包廠為例，扣除向街角舖等回收商收購約700元廢紙、加上運輸成本涉及約500元司機工資和隧道費，實際利潤只有數十元，若計及油價更出現虧損，適逢油價上漲，情況雪上加霜。

有業界人士說，屯門紙漿廠分別向街角舖和打包廠以每噸1,200至1,295元收購廢紙，但扣除營運成本後，出現虧損。（任葆穎攝）

劉耀成說，港島區打包廠為重災區，因交通成本較高。屯元天打包廠回收紙量亦跌八成，料因部份顧客直接將廢紙送往屯門紙漿廠，以賺取更高收購價。

我都可能要倒閉，因為我車紙入去，基本車車都蝕錢。 回收商代表

位於港島區的「打包廠」德利環保廢紙回收公司許氏一家。(翁志偉攝)

原因四：動輒因水份扣減至少10%

打包廠將廢紙運送到紙廠後，紙廠會根據廢紙的水份含量，扣減重量及回收金額。德利環保廢紙回收公司負責人許小姐指，以往出口往內地的廢紙通常被扣減每月最多4％重量及水份，惟屯門紙漿廠動輒扣減10%至15%。業界表示感到錯愕，質疑兩地水份檢驗標準相差甚大，打包廠售出的廢紙實際不會獲取每噸1,295元，利潤進一步下跌。

環保署則回應指，無論是過往轉移出口還是現時本地製漿，相關要求均保持一致，並非新設規定。在本地資源化模式下，廢紙轉化為再生紙漿須達到良好質量，符合國家標準；營運商按合約和國家標準嚴格檢測每批廢紙原料的品質，屬合理合規的安排。

街角舖再轉售到打包廠，廠方會把廢紙壓縮打包成磚，最後再出口往內地紙廠。(翁志偉攝)

業界倡容許出口部份紙類 將部份補貼撥予打包廠

劉耀成認同本地紙漿生產設施，但質疑屯門紙漿廠在技術上未能分開處理書寫紙類和紙皮類，建議政府放寬政策，允許打包廠出口每月約萬噸書寫紙類。他解釋，以往打包廠把書寫紙類和紙皮類分開處理，因書寫紙經脫墨和漂白後可用於製作A4紙或報紙，灰分雜質不能超出指定水平。

惟據他了解，屯門紙漿廠會把書寫紙和紙皮混合處理，只能製作「最差的灰板紙」，他形容做法不環保，又稱書寫紙類的價值較紙皮高兩成，盼政府恢復打包廠部份紙類出口，從而增加利潤，達致「雙贏局面」。他又期望，政府將400元補貼當中一半轉撥予打包廠，以提高紙皮價格。

環保廢料再造業總會會長劉耀成。(翁志偉攝)

環保署：業界轉型「大致暢順」 個別回收商須提升經營效益

環保署回覆查詢指， 今年1月至9月期間，本地廢紙整體回收量約為41萬多公噸，即每日平均約1500公噸，與去年同期相若；實現全面本地製漿後，10月首三星期的整體廢紙回收量與今年頭三季全港每日平均回收量也是相若。

署方指，業界現正處於轉型期，從紙漿廠整體理想的收紙量可見，業界的轉型及調整過程「大致暢順」。署方一直與業界進行充分溝通，有回收商反映，現時紙漿生產設施營運商按合約向回收商收購廢紙的「指定採購價」具競爭力，有助業界維持回收服務及合理回報。惟個別回收商在轉型期間或須從成本控制、合適處所安排、營運流程調整，以及落實乾淨回收（避免濕水及清除雜質）等方面着手，以提升經營效益。

拾荒者。（梁鵬威攝）

署方：回收商只需「微調」物流安排

被問將廢紙出口到內地的配額「歸零」原因，環保署表示，過往業界受限於「廢紙收集及回收服務」合約，只能供應廢紙予舊合約下的承辦商進行跨區轉移，運作受到一定限制；現在於新的「廢紙製漿及出口服務」合約下，所有廢紙業界，包括舊合約下的承辦商、廢紙分揀打紮場、街角店、廢紙收集車輛和前線收集者，均可向紙漿生產設施提供廢紙，等同令運作更多元化，原有的「廢紙收集及回收服務」合約亦將終止。署方指，業界整體廢紙收集模式基本不變，只需「微調」物流安排以對接設施。

提供補貼否？環保署：密切留意市場情況

至於會否考慮向打包廠提供補貼，環保署會繼續密切留意市場情況，並透過三方協調溝通平台，協調業界與紙漿生產設施營運商，務實處理業界在運作上遇到的情況。此外，回收商如有實際營運需要，可考慮申請回收基金下的相關資助，以提升設備及營運效率。