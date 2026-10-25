紙皮回收價跌至4毫　拾荒者收入減　組織促政府定期約見了解現況

【紙皮回收價跌系列之二】葵芳智芳街街市檔林立，70餘歲蘭姐在附近收集紙皮。她執紙皮已有三四十年，覺得這段時期最難熬。紙皮回收價下跌，店舖結業也令紙皮數量減少，收入由從前百多元降至現時五六十元，唯有節衣縮食。她曾摔倒跌斷腳，步履蹣跚，蘭姐慨嘆，若紙皮回收價再進一步下跌至每公斤3毫，她未必再那麼頻密去執紙皮，寧願多作休息。



《香港01》觀察可見，有負責回收的街角舖回收價跌至每公斤4毫。有關注拾荒者組織建議，環保署應定期約見前線廢紙收集者，了解地區前線人員回收狀況，又倡議由環保署牽頭成立跨部門小組，以便與食環署等部門協調，避免拾荒者在拾紙皮回收期間被控告。



70餘歲蘭姐在葵芳智芳街一帶收集紙皮。（梁鵬威攝）

蘭姐早上6時開工，先回到葵芳智芳街的據點。她有兩個放滿紙皮的手推車，擺放一晚後，她試過翌日回來發現紙皮被偷，雖然不滿，但無可奈何，如果前一日拿去變賣份量太少，倒不如儲多些紙皮再理。她說現在平均每日只將一車紙皮變賣，其餘時間她都在附近的舖頭收集紙皮，中午便拿到街角舖賣。

現時政府規定，廢紙回收商須以不低於每公斤0.65元，向拾荒者收購廢紙。近日紙皮價跌，蘭姐也受影響。她恒常光顧的街角舖有四間，並憶述9月時尚有每公斤0.7元，現在跌至介乎0.5元至0.6元。有街角舖雖以每公斤0.7元收購，但磅秤後實際所得比0.6元的店還要低。她感嘆收入減少，由以前賺百多元降至現時五六十元，「五毫子賣不到錢，不會去了。」

70餘歲蘭姐在葵芳智芳街一帶收集紙皮。（梁鵬威攝）

店舖結業令紙皮數量減、提防食環職員執法 拾荒者嘆難熬

蘭姐拾荒30、40年，她形容這段時期最難熬，因不少實體舖結業，紙盒數量減少，要行一段路才拾到100斤；經濟下行令拾荒的人變多，她數年前因摔倒跌斷腳，現在走路一拐一拐，坦言「不夠搶」。再者，她要提防食環職員執法，她曾被食環捉過三次，被沒收手推車，如今變得謹慎，嘆道「好難搵到食」。時勢艱難，她唯有節儉，買少些日用品、零食。

70餘歲蘭姐在葵芳智芳街一帶收集紙皮。（梁鵬威攝）

拾荒除了是幫補家計，另一原因是她覺得待家裏納悶，尤其丈夫因新冠疫情離世後。她憶述昔日二人一起拾紙皮，丈夫負責拾、蘭姐推車，談起丈夫時她眼眶泛淚，說時不時會想念他，「他走的時候，有人叫我不要撿紙皮，但我不撿在這裏有甚麼可以做？好悶啊，屋企對住四幅牆。」

現在她寧願與附近的人「打牙骹」、吃頓飯，繼續拾紙皮。倘紙皮價持續下跌，問她怎麼辦？她說若跌至0.3元，她寧願休息，不會拾得那麼密，「無心機」。

關注拾荒者的新福事工協會「拾平台」負責人鄧永謙。（梁鵬威攝）

拾荒者多為長者 拾平台：若棄拾紙皮恐影響社區網絡

關注拾荒者的新福事工協會「拾平台」負責人鄧永謙說，留意到各區角舖都有紙皮價下跌，大部份仍按每公斤0.6元收購，部份則跌至0.5元，有拾荒者推着一大車紙皮，但收入由以前八九十元降至三四十元。

2023年全港拾荒者調查研究發現，在701名受訪拾荒者之中，逾七成年齡介乎60至79歲。鄧永謙稱，曾聽聞有拾荒者因紙皮價跌而再沒拾紙皮，但他未接觸過這類拾荒者，他稱若屬實，或影響到拾荒者的社區網絡，減少與其他人交流相處的機會。

他建議環保署每三個月或半年定期約見前線廢紙收集者及服務組織，了解地區前線人員回收狀況；並期望政府將拾荒者納入三方平台，加強溝通，建立健康的回收文化與產業。

現時政府規定，廢紙回收商須以不低於每公斤0.65元，向拾荒者收購廢紙，惟近日紙皮價跌。（梁鵬威攝）

稱街角舖和打包廠影響最大 盼三方平台納拾荒者

他認為，今次事件中影響最大是街角舖和打包廠，促請環保署正視，向地理位置偏遠的回收舖提供營運補貼，以免街角舖因營運成本激增倒閉。他又指，因屯門紙漿廠的品質要求較往時嚴謹，拾荒者已減少將紙皮濕水，他解釋有時濕水只是為了堆疊穩固、避免推車時跌落。

針對食環執法問題，他建議由環保署牽頭成立跨部門小組，與各部門的協調與地區運作平衡等，「你鼓勵我做回收，社區卻沒提供任何回收空間給他們，其實好矛盾」。

街角舖。（翁志偉攝）

街角舖。（翁志偉攝）

有街角舖以每公斤0.4元收購

政府規定，如有供應廢紙給服務承辦商的回收商，未有以每公斤0.65元向前線收集者收購廢紙，紙漿生產設施須暫停接收該收集商或回收商的廢紙，為期一個月。

《香港01》觀察可見，有街角舖曾以每公斤0.4元收購紙皮。該街角舖負責人感嘆經營困難，上游「打包廠」的出口廢紙往內地的配額「歸零」後，只能將廢紙運往屯門紙漿廠，令生意受打擊，（見另稿），作為下游的街角舖同樣受影響，計及機器耗損等營運成本，難按政府規定以每公斤0.65元向拾荒者收集廢紙。

環保署：業界正值轉型期 街角店需時調整業務安排

環保署表示，過往一年（即去年10月至今年9月底）到各區回收店和回收車進行巡查，大部份時候回收商都能遵守要求，小部分違規的在提醒後均會遵守規定。環保署過往一年未有因為回收商因持續違反要求，而發出指示暫停接收收集商或回收商廢紙一個月。

署方指，業界現正處於轉型期，從紙漿廠整體理想的收紙量可見，業界的轉型及調整過程大致暢順，自10月1日實現全面本地製漿後，整體廢紙回收量與過往全港每日平均回收量也是相若。

署方指，理解個別廢紙分揀打紮場因固有的經營模式和商務安排可能面對較大的轉型挑戰，前線廢紙分揀打紮場及街角店等都需要時間調整業務安排以適應新的環境，環保署在這段期間亦會增強對業界的幫助，與這些分揀打紮場保持溝通，協助他們順利過渡。

環保署預期廢紙回收業界與紙漿生產設施之間的協作將日趨順暢和穩健，並會繼續密切留意情況，與相關持份者保持緊密溝通。此外，回收商如有實際營運需要，可考慮申請回收基金下的相關資助，以提升設備及營運效率。