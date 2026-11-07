直資議會制學生住宿設施營運實務守則　與昆士蘭科技大學簽備忘錄

直資擴容計劃於本學年起試行，14間學校共取錄170名持學生簽證的非本地學生。直資議會今（7日）舉辦直資聯展，有15,000人到場參加，較去年增20%，並與澳洲昆士蘭科技大學簽署合作備忘錄，推出「預測成績提前錄取計劃」，讓直資學校畢業生在公開試放榜前，可憑校內預測成績獲得無條件取錄。另外，議會制定《學生住宿設施營運實務守則》，所有學生住宿設施營辦方均須符合守則，涵蓋膳食安排及文化活動等範疇。



直資議會今（7日）舉辦直資聯展，有15,000人到場參加，較去年增20%。（直資議會提供圖片）

直資議會與澳洲昆士蘭科技大學簽署合作備忘錄，推出「預測成績提前錄取計劃」。（直資議會圖片）

直資議會制定《學生住宿設施營運實務守則》 涵膳食、文化活動要求

直資擴容計劃於本學年起試行，直資議會指，首批非本地生已陸續抵港就讀，並獲安排入住學生宿舍。直資議會成立了包括教育局代表在內的學生住宿設施委員會，並參考教育局轄下學校宿舍安排及相關政府部門的營運要求，制定《學生住宿設施營運實務守則》，所有學生住宿設施營辦方均須符合守則，涵蓋膳食安排及文化活動等範疇。學生住宿設施營辦方必須清晰列明各項收費，不得設有任何隱藏收費。

直資議會指，營辦方須於上課日為宿生提供早、晚兩餐，非上課日則須提供早、午及晚三餐，並須定期舉辦聯誼及本地文化體驗活動，促進宿生之間的溝通與互助，協助他們認識香港社會、文化及生活環境。直資學校議會副主席陳狄安強調，直資議會將定期派員檢查學生住宿設施的營運，若發現營辦方表現欠佳或違反《學生住宿設施營運實務守則》，經核實後將該學生住宿設施從上述名單中除名並通知各直資學校。

直資議會將獲委員會接納的學生住宿設施的名單，於「香港直接資助學校議會」及「留學香港：直資學校」網站上載，並通知全港直資學校，協助學校為非本地生安排合規的住宿服務。

另外，直資議會今日與澳洲昆士蘭科技大學及「City Smart 城駿教育」簽署合作備忘錄，正式建立合作夥伴關係，推展「預測成績提前錄取計劃」。參與計劃的直資學校學生毋須等待公開試正式放榜，即可憑校內預測成績獲該校無條件取錄。