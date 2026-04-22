中大與直資議會簽署合作備忘錄　共同構建非本地生升學新階梯

直接資助學校議會與中文大學早前簽署合作備忘錄，雙方將透過資源共享與人才銜接，為直資學校的非本地學生提供更有系統的升學支援，共同提升香港作為國際教育樞紐的吸引力。



直接資助學校議會與中文大學簽署合作備忘錄。(中大提供圖片)

根據備忘錄內容，雙方將在六大範疇展開深度合作，包括建立「直資學校校長推薦計劃」，讓直資學校提名表現卓越的非本地學生入讀中文大學，為其提供清晰且具策略性的升學途徑。同時設立校長提名獎學金計劃，為獲錄取的非本地學生提供資助，鼓勵優秀人才留港升學及發展，雙方亦將聯合推動國際招生及外展活動，加強海外推廣以提升香港教育的國際能見度。

此外，透過協作項目及早識別並接觸具潛質的非本地學生，並提供結構化的升學支援以促進其學術發展。在學生入學前，中大將提供過渡性支援，協助學生熟悉大學學習模式及校園生活；同時亦會安排先修課程及暑期體驗活動，並與直資學校合辦相關課程，讓學生提早體驗大學學習環境。

中文大學常務副校長潘偉賢表示，中大希望透過是次合作，吸引更多具國際視野的優秀青年選擇香港，在中大多元文化的環境中成長，為香港及全球科研與社會發展作出貢獻。直資議會主席黃金蓮則說，相信這種一站式的人才培養模式，不僅能協助學生打下堅實基礎，更能協助留住人才，建設香港成為國際教育、金融及科技中心樞紐。