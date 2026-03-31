直資議會訪馬泰辦招生講座　逾160家長參與　擬6月訪印尼、中亞等

《施政報告》提出試點計劃，容許直資學校申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生。香港直接資助學校議會（DSSSC）本月27日至30日，組團到馬來西亞及泰國舉辦招生講座，共吸引約160名當地家長參與，有參與學校事後收到入學申請電郵。



香港直接資助學校議會副主席陳狄安表示，參與家長反應正面，不少人關注本港學校的申請程序等。他並透露，今年6月將第二次出團，正考慮印尼、菲律賓及中亞等地區，會研究當地家長對本港中小學教育的興趣再敲定目的地。



陳狄安表示，議會將制定一站式網上平台，羅列各直資學校資訊，例如哪些學校提供A Level課程等，目標今個學年内推出。（賴卓盈攝）

直資學校上周議會將首次組團到海外招生，成員包括英華書院、保良局羅氏基金中學、港大同學會書院、聖士提反書院等7校。訪問為期4天，期間到訪泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡，由教育局代表介紹本港教育的競爭力，再由各校介紹其辦學特色。

香港直接資助學校議會副主席、英華書院校長陳狄安表示，兩場招生講座分別吸引約60及約100人參與，部分參與學校事後亦收到入學申請的電郵。他指，本港大學的國際排名靠前，加上香港屬安全城市，亦靠近東南亞，相信對該地家長具吸引力。他並透露，自年初教育局公布48間可擴容海外生的學校名單後，英華書院亦收到零星海外生的查詢。

香港直接資助學校議會（DSSSC）3月28日在馬來西亞吉隆坡舉辦「香港留學：東南亞教育之旅」首站活動，吸引逾60位有意為子女報讀香港學校的家長參與。（直接資助學校議會圖片）

陳狄安表示，家長在兩場講座中的反應正面，不少人更「有備而來」，例如有人帶同孩子及其成績表，查詢是否符合入學資格；亦有很多人關注參與學校的學費、申請程序、倘中文欠佳能否報讀DSE課程等。直資議會將制定一站式網上平台，臚列各直資學校資訊，例如哪些學校提供A Level課程等，目標今個學年内推出。

此外，宿舍配套亦受海外家長關注。早前本港有學生宿舍被揭無牌經營，陳狄安指希望政府規管，但理解制定規管法例需時，直資議會將成立「宿舍事務委員會」，先行與承辦商接洽，制定宿舍白名單，監管營辦商提供的宿舍，要求其遵守香港法例等。

直接資助學校議會7所學校、共11位代表，組團前往馬來西亞吉隆坡泰國曼谷及宣傳。（直接資助學校議會圖片）

陳狄安表示，預計今年6月再次到海外招生，現正考慮印尼、菲律賓及中亞等地區，會研究當地家長對本港中小學教育的興趣再敲定目的地。屆時會吸收今次出行經驗，準備更多資訊供當地家長參考。

此外，議會將在7月12日至19日推出7日體驗團，名額擬30個，行程包括參觀本地直資學校及大學、參觀迪士尼等。