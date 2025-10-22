60%直資有意申加位取錄非本地生　直資議會：學費較國際校有優勢

新一份《施政報告》提出加大直資學校取錄持學生簽證的非本地學生，以試點形式，學校可申請上調班級數目及每班學生人數，讓非本地生自資入讀。香港直接資助學校議會主席陳狄安今（22日）指，目前有逾60%直資學校有興趣申請上調班級數目或每班學生人數，以取錄非本地學生。不少在港非本地生傾向選擇國際學校，他提到直資學校的優勢在於學費較平，以提供DSE中學文憑試課程的58間直資中學而言，每年的學費中位數僅為2.5萬。



另外，滙基書院（東九龍）校長鄭建德表示，有意申請上調班級數目及每班學生人數，招收非本地學生。該校正擴建住宿設施，預計在兩至三年後落成。他認為當整個計劃成熟，以全校各級來計，可招收數十名非本地生已屬「相當唔錯」。



直資學校議會今公布將於11月8日在九龍香格里拉酒店宴會廳舉行「香港直資學校聯展2026」。（董素琛攝）

《施政報告》提出以試點形式推行 非本地生自資入讀

新一份《施政報告》提出加大直資學校取錄持學生簽證的非本地學生，將以試點形式，讓學校申請上調班級數目及每班學生人數，非本地生須自資入讀。

上學年有200位非本地生持學生簽證入讀直資學校

香港直接資助學校議會主席陳狄安指，以收到的會員學校回覆來計，逾60%直資校有興趣申請上調班級數目或每班學生人數，以取錄非本地學生。他提到，2024/25學年有69間直資校有取錄非本地生安排，共有約200位非本地生持學生簽證入讀，絕大部分居於宿舍。現時直資校一共提供1,700個宿位，他相信數量上足夠供應予更多的非本地生。

香港直接資助學校議會主席陳狄安指直資學校的學費普遍較國際學校便宜，每年的學費中位數大約為2.5萬。（董素琛攝）

陳狄安：學額專位專用招收非本地生 不影響本地生學額

陳狄安指，措施開始初期，會較專注向東南亞地區的學生宣傳，認為相關地方與香港的距離較近，且課程配套上會較為相近。不少非本地生會在港選讀國際學校，他認為，直資學校的學費普遍較國際學校便宜，以提供DSE課程的58間直資中學而言，每年的學費中位數大約為2.5萬元。被問及措施對本地生的影響，他指政策屬專位專用，不會影響本地生學額。

滙基書院(東九龍)。（學校Facebook圖片）

滙基書院（東九龍）校長：有助擴闊本地學生國際視野

滙基書院（東九龍）校長鄭建德表示，有意申請上調班級數目及每班學生人數，招收非本地學生，認為此舉可讓本地學生更有國際視野，已與位於印尼的姊妹學校提及相關方案。滙基書院（東九龍）正興建新的住宿設施，預計要兩至三年後才會落成。他認為當整個計劃成熟，以全校各位來計，可招收數十名非本地生已屬「相當唔錯」。

教育局削減直資學校資助額2%，被問會否影響發展，他指現階段仍有開源節流的方式可處理，「當然唔希望持續咁減，（持續減）點開源？點節流呢？」

香港直資學校聯展11.8九龍香格里拉酒店舉行 八成直資參加

「香港直資學校聯展2026」將於下月8日在九龍香格里拉酒店宴會廳舉行，主要介紹2026/27年度直資中小學校的收生情況，至今有54間直資中小學校報名參展，佔全港直資學校總數69間約八成，預料有逾萬人次入場。

聯展亦舉辦多達11個的直資學校講座，注入家長關注的新題材，如「一條龍學校升學無壓力，學習無動力嗎？」、「直資小學面試必須的N項準備」等，讓家長了解收生要求、面試秘訣及入學攻略等。