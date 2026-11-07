打鼓嶺優先發展區擴至250公頃　其中7公頃預留作演藝學院第二校舍

政府擬分階段發展打鼓嶺新發展區，為配合打鼓嶺大學城的推展，優先發展區的發展面積擴大兩成至約250公頃，當中打鼓嶺大學城校園區的面積，由原先的40公頃倍增至75公頃。



優先發展區內大學城將涵蓋10幅在平原河和深圳河河畔的用地，當中約7公頃的用地會預留作興建香港演藝學院的第二校舍之用。北區區議會將於下周二（10日）開會討論。



擬議打鼓嶺大學城校園構想圖。（北區區議會文件）

鄰近企業園4幅校園用地促進「產學研」

發展局向北區區議會提交的文件指，優先發展區內有三成用地、約75公頃為打鼓嶺大學城校園區。因應公眾意見，當中約7公頃的用地會預留作興建香港演藝學院的第二校舍之用。除了融入藝術元素外，打鼓嶺大學城將全面支持新興產業、傳統產業及新型工業的發展，規劃用途會提供充分彈性以促進「產學研」合作，尤其是鄰近企業園的4幅校園用地，准許更多與教育用途相兼容的產業用途，促進院校與產業交流，加速科研成果商業化。

文件提到，借鑒海內外「校城融合」的發展模式，校園用地容許發展共享設施供不同院校共用，例如圖書館、會議設施、運動場、表演場地、實驗室、學生和教職員宿舍等。

擬議香園圍企業園構想圖 。（北區區議會文件）

鼓勵院校保留用地內現有河道

文件指，校園區的空間布局融入周邊的藍綠資源，多條蜿蜒的河道可構成獨特的景觀元素。中央河谷的休憩用地將會成為南面校園的前廳，當局鼓勵日後進駐的院校在設計中保留校園用地內一段現有河道。為確保中央河谷及鄰近鄉村享有開揚的景觀，靠近這些地點的建築物高度會以主水平基準上60米為限。

大學城校園東南面有一個生活社區，照顧大學師生和訪客在生活和消閒方面的需要，亦提供其他配套設施，例如舉行校外學術會議的酒店、會議設施。

擬議中央河谷構想圖。（北區區議會文件）

香園圍公路東北面口岸綜合區 將發展「口岸經濟」

此外，打鼓嶺新發展區將發展「口岸經濟」，位於香園圍公路東北面的口岸綜合區將成為核心區域，建設成「產城融合」、兼具住宅、商業及產業功能的綜合區。

口岸綜合區西部的香園圍市中心以高密度發展為主，既可提供商貿、金融及專業服務等服務，也可提供休閒、零售、酒店等設施予本地居民與跨境旅客。

擬議香園圍市中心構想圖。（北區區議會文件）

位於未來香園圍鐵路站東面「混合用途」地帶的商住發展會成為該區的地標及活動節點。房屋供應會以私人住宅為主，以配合企業或高端人才，以及經常往返港深兩地人士的住宿需要。鐵路站附近則預留土地興建專用安置屋邨，為受政府工程影響的住戶提供安置選項。

口岸綜合區東部是香園圍企業園，包括4幅共約19公頃的「企業及科技」用地，預計可提供約78萬平方米總樓面面積，供產業發展之用，例如現代物流業、食品相關用途、先進建造業、先進製造業，以及未來可能出現的其他新興產業。

打鼓嶺新發展區優先發展區的最新發展建議。（北區區議會文件）

收地及拆遷料2028年第二季起啟動

當局計劃2027年第一季展開優先發展區的詳細設計及建造工程合約，並適時向立法會財務委員會申請撥款。預計環境影響評估程序會在2027年第一季展開。根據現時計劃，收地及拆遷的工作會自2028年第二季起啟動，首批受工程影響的住戶和作業預計同季左右逐漸遷離；同年第四季將開展土地平整工程。首批土地（包括部分打鼓嶺大學城校園用地）預計最早在2030年產出，而首批新增居民預計在2035年起陸續遷入。

打鼓嶺新發展區優先發展區的最新發展建議。

打鼓嶺新發展區優先發展區的最新發展建議。