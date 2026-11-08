草間彌生5米高巨型南瓜雕塑成啟德新地標　多人打卡帶動周邊人流

已故國際知名藝術家草間彌生的代表作、5米高巨型雕塑《Dancing Pumpkin》，於上周五（6日）正式落戶啟德車站廣場，並於雙子匯舉行「Dancing Pumpkin： 你好，香港！」展覽，今日（8日）為展出首個周日，引來不少市民前來觀賞及打卡，帶動周邊人流。有熱愛藝術和欣賞草間彌生作品的市民，更帶備相機來拍攝，她稱過往曾錯過草間彌生在港的展覽活動，故今次專程來觀賞展覽。



草間彌生5米高巨型南瓜雕塑及展覽落戶啟德，吸引不少市民駐足觀賞及打卡。（呂婉盈攝）

落戶香港的《Dancing Pumpkin》創作於2020年，高約5米、直徑達8米，全球限量僅五座，此前曾於美國、卡塔爾及澳洲展出，今次香港展出的屬特別製作版本，座落於啟德車站廣場的公共空間。雕塑由11條支柱托起，遍佈標誌性黃黑圓點，完美演繹其「自我消融」的創作哲學。同時，啟德雙子匯亦舉行「Dancing Pumpkin：你好，香港！」主題展覽，展期至2027年3月31日。

草間彌生巨型南瓜雕塑落戶啟德 藝術迷專程來觀摩

今日下午，現場有不少市民圍着巨型南瓜雕塑舉起手機拍照打下，包括黃小姐特別帶備相機前來拍攝。她稱本身熱愛藝術，作畫風格也曾受到草間彌生啟發，因此對其展覽相當感興趣，惟此前未有機會親臨相關活動，故今日為首次參觀草間彌生特展，亦來觀賞其代表作雕塑。

草間彌生5米高雕塑及展覽落戶啟德，有不少市民駐足觀賞及打卡。（呂婉盈攝）

草間彌生5米高雕塑及展覽落戶啟德，有不少市民駐足觀賞及打卡。（呂婉盈攝）

另一位市民陶小姐同樣前來參觀展覽及打卡，她表示自己並非藝術迷，不過早前曾到訪設於日本四國的草間彌生展覽，對相關作品頗有興趣，惟早前錯過曾設於西九文化區M+的展覽。陶小姐平日甚少到訪啟德，今日知悉有相關新展，故特意前來參觀。

陶小姐稱，平日甚少到訪啟德，今日知悉有草間彌生新展，特意前來參觀。（呂婉盈攝）

今日不少市民路經該處時受雕塑外觀吸引，特意駐足欣賞及打卡，附近的百貨公司亦有受惠人流帶動。

附近的百貨公司正舉行感謝周年慶，加上受惠巨型南瓜帶動人流，有不少遊人進內。（呂婉盈攝）