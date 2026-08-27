草間彌生逝世｜從圓點超跑Audi R8到主題巴士　盤點跨界汽車經典

日本知名前衛藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）8月14日因多重器官衰竭，在東京都一間醫院病逝，享耆壽97歲。以招牌「鮮艷圓點」創作的她，還將藝術與汽車結合，從超跑Audi R8到圓點主題巴士，將作品帶進汽車與日常移動場景。2026年，她的作品更與日本車廠Mazda合作，在德國科隆大型展覽中展出。



Audi R8披上紅色圓點 化身「移動藝術」

2009年，為慶祝Audi成立100周年，草間彌生將自己的藝術延伸至汽車，選擇Audi R8作為創作載體，在白色車身及擋風玻璃等處覆蓋鮮艷紅色圓點，打造出名為「Polka Dot Galaxy Audi」的獨特藝術車款。

日本知名前衛藝術家草間彌生8月14日因多重器官衰竭，在東京都一間醫院病逝，享耆壽97歲。（Instagram@cartdept）

點圖看日本藝術大師草間彌生如何將圓點延伸進汽車：

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透過這次創作，草間彌生向世人展示了她的藝術可以出現在任何地方。即使是在Audi R8上，也能透過圓點將人帶入另一個世界。原本以強悍性能及流線外型著稱的超跑，轉化為一件充滿超現實色彩的藝術作品，讓汽車不再只是交通工具，而成為藝術創作的一部分。

這件作品曾於東京奧迪論壇（Audi Forum Tokyo）公開展出，展場同時展出她的「Polka Dot Galaxy Pumpkin」及攝影作品。

從超跑到巴士 把圓點帶進日常

2010年，草間彌生設計以圓點為主題的「水玉亂舞號」（Mizutama Ranbu）巴士，將藝術帶入日常交通。這輛巴士行駛於她的故鄉、長野縣松本市，也方便民眾前往松本市美術館。

「水玉亂舞號」覆滿紅色的圓點花紋，並融入草間彌生對和平與人類之愛的願望。她曾表示，希望圓點能成為和平與人類之愛的象徵，並從自己喜愛的松本市走向世界。

日本知名藝術家草間彌生 創作極具個人特色：

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此外，草間彌生也曾為日本Alpico交通設計另一款包覆式彩繪巴士「草間號幻の華」，車身以圓點及花朵為主題，從車窗玻璃到整個車體都融入她的設計，連座椅頭套也採用相同風格。

這輛巴士以長野松本至東京新宿間的高速巴士形式運行，名稱由草間彌生親自構思，車牌則採用代表她名字意象的數字「841」。

2026年再跨界 與Mazda攜手藝術展

2026年，Mazda成為德國科隆路德維希博物館（Museum Ludwig）草間彌生大型展覽的合作夥伴。這場展覽適逢博物館成立50周年，Mazda以合作夥伴身份參與。

同年3月16日，Mazda也在博物館舉行新車CX-6e德國首發。Mazda表示，CX-6e展現品牌「KODO 魂動」設計的特色，強調簡約、精準及沉穩的風格，並結合日本工藝。博物館也成為這款車在德國正式亮相的場地，讓汽車設計與當代藝術於同一空間交會。

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