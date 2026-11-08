大維修｜樓宇維修局正洽接收市建局員工　《市區重建策略》將檢視

宏福苑大火改革，政府成立樓宇維修支援及服務局，在政府主導下，為業主提供樓宇維修支援。發展局表示，維修局成立初期會優先處理市建局「招標妥」下約1,800個尚未委聘承建商的維修工程，正與市建局商制訂人手轉移等具體安排。發展局又指，市建局日後會聚焦舊區重建，會在適當時候檢視《市區重建策略》以反映其工作重點。



發展局表示，樓宇維修支援及服務局成立初期會優先處理市建局「招標妥」下約1,800個尚未委聘承建商的維修工程，正與市建局商制訂人手轉移等具體安排。（資料圖片）

發展局表示，樓宇維修支援及服務局預計營運初期員工約近100名，負責不同範疇的工作，包括編制及管理「預審名單」、個案處理例如招標和評標、監察進度、開發及維護資訊科技系統、客戶服務、法律支援、辦公室行政會計支援及內部審計等。

局方又表示，該局的董事局，將由官方和非官方董事組成，所有董事和行政總裁均由行政長官委任。行政總裁會經公開招聘，招聘工作已展開，負責遴選的委員會主要由政府人員組成，委聘程序會參考其他類似政府全資擁有的公司的招聘程序。

當局又指，市建局日後會聚焦舊區重建，我們會在適當時候檢視《市區重建策略》以反映其工作重點。至於《市區重建局條例》，賦權市建局施行一籃子的功能，當中可包括不同模式的市區復修（並不限於個別樓宇維修），現階段有關條例仍然給予政府和市建局足夠彈性考慮市建局未來的工作。

至於附屬市建局的「香港樓宇復修促進服務有限公司」的運作，發展局指會由市建局作出決定。