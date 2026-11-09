「越男仔」沙田河畔店12.6最後營業　全港餘3店　店方邀再來坐坐

頗受沙田街坊、特別是沙田圍、河畔花園及花園城居民歡迎的在越南餐廳「越男仔 De Viet Son」宣布，其沙田圍分店因租約期滿，將於12月6日迎來最後一天營業。

店方感謝街坊陪伴度過無數美好的時光，每一聲讚賞、每一位熟客的笑容，都是店方最珍貴的回憶，並誠邀顧客在12月6日前再來坐坐，與店方一同為沙田店劃上圓滿的句號。此後，「越男仔」在香港只餘3分店，分別位於旺角、啟德及元朗。



「越男仔」沙田圍分店因租約期滿，將於12月6日迎來最後一天營業。（越男仔 De Viet Son Facebook）

「越男仔 De Viet Son」在Facebook專頁感謝沙田街坊與顧客多年的支持與陪伴，並指懷著萬分感恩的心情宣布「越男仔 De Viet Son」沙田分店將於2026年12月6日的星期日迎來最後一天營業。

越男仔 De Viet Son：每位熟客笑容都是我們最珍貴的回憶

貼文指這些年來，非常榮幸能為每一位顧客提供美食與服務，感謝顧客陪伴度過無數美好的時光，而每一聲讚賞、每一位熟客的笑容，都是他們最珍貴的回憶。

貼文指在剩餘的營業日子裡依然會秉持初心，提供一如既往的優質餐點與服務，並誠邀顧客在 12月6日 前再來坐坐，一同為沙田店劃上圓滿的句號。

「越男仔」沙田圍分店因租約期滿，將於12月6日迎來最後一天營業。（越男仔 De Viet Son Facebook）

實體優惠券期滿後可於其他分店繼續使用

至於有沙田店發出或適用之實體優惠券的顧客，店方指請於12月6日或之前到沙田店使用，而期滿後亦可於其他分店繼續使用。

「越男仔」沙田圍分店因租約期滿，將於12月6日迎來最後一天營業。（越男仔 De Viet Son Facebook）

「越男仔」沙田河畔店結業後，「越男仔」在香港只餘3分店，分別位於旺角、啟德及元朗。翻查資料，「越男仔」的老闆在多年前已在香港開店創業，早年為另一店名，店舖位置是位於尖沙咀及元朗，不過因為租金高及人手短缺問題倒閉。其後，老闆以新名「越男仔 De Viet Son」繼續開設新店，「越男仔」一直是街坊間頗受歡迎的餐廳，其門口不時見到有排隊的情況。