結業潮｜執笠倉灣仔店原定11月約滿離場　獲業主減租30%捱多3個月

【結業潮／灣仔／執笠倉】本港結業潮持續，執笠倉今年5月曾在社交平台公布，長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其後本月初再指出，自從內地網購平台淘寶推出包郵送港後，生意受到「慘烈」的打擊，灣仔店更捱不住高昂的租金，原定於今年11月約滿後結業。

直至今日（22日），執笠倉公布業主最後願意以短期形式，延長租約3個月，租金更較現時下調30%，即接下來的聖誕節及新年兩個零售旺季，灣仔店仍能繼續營業。



執笠倉灣仔店因租約期滿，原定將在11月期間結業。（執笠倉FB圖片）

執笠倉今年5月初曾在社交平台發文指，正在與文具佬生活百貨進行資源統合，需要檢視全線門店，地區重疊及長期表現不理想的店舖，將要「忍痛調整」，其中開業9年的黃埔店將成為「第一滴血」，7月租約期滿後不再續租。

執笠倉自淘寶推包郵送港後生意受打擊 捱不住灣仔店貴租

其後執笠倉10月2日在社交平台公布，陪伴街坊10年的灣仔店，因租約期將於11月中屆滿，即日起結業清貨，又指自從內地網購平台淘寶推出包郵送港後，生意受到「慘烈」的打擊，雖然沒有固步自封，重新調整營運方針，增加產品種類，但仍然捱不住灣仔店高昂的租金。

我哋對上一張租約，係喺「淘寶免運費」之前簽落嘅……之後發生咩事，應該唔使我再解釋。大家都知道呢三年，我哋有幾慘烈，所以最後呢張約，我哋真係一路死守。 執笠倉

執笠倉成功向業主延長灣仔店租約3個月，即涵蓋聖誕節及新年兩個零售旺季，租金更較現時下調30%。（執笠倉FB圖片）

街坊紛紛到店表達不捨 店家向業主爭取延長租約

直至今日（22日），執笠倉再在社交平台公布，自本月初公布灣仔店結業的消息後，得到大量顧客的關心及支持，更有不少街坊特地到店表達不捨，因此過去大半個月沒有放棄，一直與業主溝通，爭取延長租約。

既然大家咁唔捨得，我哋又點可以咁容易放棄？見到大家咁熱烈嘅反應，我哋決定繼續努力，鍥而不捨咁同業主溝通，希望可以為灣仔執笠倉爭取多一啲時間。 執笠倉

執笠倉今年5月7日宣布，正與文具佬生活百貨進行資源統合，需要檢視全線門店，其中開業9年的黃埔店將在7月結業。（執笠倉FB圖片）

成功延長租約3個月 租金較現時下調30%

執笠倉表示，業主最後願意以短期形式，延長租約3個月，即涵蓋聖誕節及新年兩個零售旺季，租金更較現時下調30%。店家又指經營零售店並不容易，但不會因困難停下來，只要尚有一絲機會，都會盡最大努力提供服務，尋找新貨源，為顧客帶來驚喜。

灣仔執笠倉，暫時唔使講再見！ 執笠倉

執笠倉創辦人蘇曉芬（右）與文具佬創辦人羅家昌（左）為夫婦。（文具佬FB圖片）

執笠倉與文具佬為一家人 2016年文具佬老闆加入執笠倉

翻查資料，執笠倉創立於2014年，創辦人蘇曉芬（人稱7嫂）與前夫離婚後，為保障日後生計在深水埗西九龍中心內的蘋果商場開店，主要出售來自內地的生活雜貨、飾品及文具，惟初時銷量平平，就在臨近結業之際只能祭出「執笠清貨」，生意卻意外火爆，其後她同年在蘋果商場再租下多個舖位，並命名為「執笠倉」。

直至2016年，蘇曉芬遇到現任丈夫羅家昌（人稱7哥），為文具佬生活百貨的創辦人，以及文具批發商東方文具公司的行政總裁。羅家昌成為執笠倉的新股東後，兩公婆齊齊拍住上，從此執笠倉門店數量飆升。