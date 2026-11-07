60年老店新蒲崗強記辦館本月底光榮結業　劇集《存酒人》曾取景

有約60年歷史的新蒲崗「強記辦館」，宣布將於本月底光榮結業。據老闆兒子表示，因父親已屆80高齡，決定放下店舖享受退休生活，而他本身有正職，沒打算接手傳承這間老店，最終選擇結束。該店仍然保持昔日老舊情懷，曾是港產片《不日成婚2》及劇集《存酒人》的拍攝取景地。至於店內養的貓店長「旺仔」，將會交回貓主，並重歸貓媽媽身邊生活。



有不少舊街坊聞悉「強記」將告別，大多表示不捨和可惜。有街坊更稱以往常來光顧買零食，如今雖已搬離新蒲崗，但有時工作經過仍會到訪。他稱理解在網購世代，舊式辦館難以生存。



蘇先生指父親已經80歲，年事已高，因此決定放下店舖休息。（林曉儀攝）

店門前放着雪糕冰櫃、一紮紮玩具掛於門口，街坊打開冷飲櫃的玻璃趟門，取出一罐冰凍汽水，付款時與老闆閒話家常、談笑風生，正是買少見少的舊式辦館街坊情懷。位於新蒲崗康強街的強記辦館，將於本月底光榮結業，結束一甲子的歲月。

該店保留了上世紀的傳統辦館裝潢，曾有多個劇組在這裏取景拍攝，包括港產片《不日成婚2》、ViuTV劇集《存酒人》等。

Viu TV劇集《存酒人》曾在強記辦館取景拍攝。（Viu TV劇集《存酒人》劇照）

據老闆兒子蘇先生表示，該店由父親開設，因父親已屆80歲年紀老邁，決定放下陪伴多年的老店，享受退休生活。而蘇先生本身有正職，不打算接手經營，所以選擇結束辦館生意。但他稱不感到可惜，因在這個年代要繼續經營辦館並不容易，笑說做得足夠久了。

辦館白底紅字的招牌、舊式趟門雪櫃都滿載歷史痕迹。（林曉儀攝）

店舖滿載歲月痕跡 貓店長「旺仔」回原本的家

客辦館白底紅字的招牌、舊式趟門雪櫃都滿載歷史痕迹。舊式雪櫃內裝有不同品牌的啤酒和汽水，蘇先生指顧客來店舖多數買飲料為主，零食則比較少。至於結業後存貨如何處置，他就表示應該會送給朋友或者行家。

辦館白底紅字的招牌、舊式趟門雪櫃都滿滿歷史痕跡。（林曉儀攝）

店內還有一隻3歲貓店長「旺仔」，最愛在紙皮上睡覺，蘇先生說只要有紙皮的地方，都是旺仔的家。他稱，兩年多前因朋友飼養的貓媽媽產下一群貓寶寶，於是將旺仔送給強記。而辦館結業將至，蘇先生說會把旺仔送回朋友家中，讓牠返回貓媽媽身邊。

舊街坊感不捨 嘆息「情懷食唔到老本」

舊街坊陳先生打開雪櫃，取出支裝茶往付款，一邊問道：「事頭（老闆）唔做喇？」「係呀，退休啦。」蘇先生回應。原來陳先生於20多歲時住在新蒲崗，後來搬到其他區，有時候因工作會回來新蒲崗，每次都會來強記辦館光顧兼重聚鄰里情。

陳先生對店舖光榮結業感到可惜，他通常喜歡在這裏買零食和雪糕，他稱以前與祖母在附近同住時，亦會幫她買馬仔和香蕉糕。他又嘆息現今香港「情懷食唔到老本」，認為新世代所有購物消費都在網店，只要打開手機就能直接送貨到家門口。

陳先生（右）與老闆兒子蘇先生（左）合照。（林曉儀攝）