臺日電梯720部𨋢沒防火門框其他承辦商全有裝　私樓執修或須3個月

升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的349幢樓宇升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。機電署事隔逾三星期，署長潘國英今日（9日）見記者時指臺日有720部電梯無裝門框組件，佔其負責安裝的升降機總數約九成，至於其他升降機承辦商，署方至今共巡查900部，全部都有安裝門框組件。

臺日已提出執修方案，並已通過耐火效能測試，預計兩個租置屋邨的執修工作可在本月中完成，至於338幢私樓，部分已開始執修工作，預計可在兩三個月內陸續完成。



升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的338幢樓宇升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。（資料圖片/翁鈺輝攝）

機電署署長潘國英11月9日指，臺日有720部電梯無裝門框組件，佔其負責安裝的電梯總數約九成。（張智浩攝）

臺日提出新門框設計，即在層站門門板旁加裝J型扣（綠色）及L型扣（紅色）門框組件，當層站門關上時，兩個組件會互相緊扣，達致防火焰穿透功能。（機電署提供）

臺日無裝門框組件升降機佔其負責安裝量約9成

臺日電梯無裝門框組件的升降機，佔其負責安裝的升降機總數約九成。潘國英指，各受影響樓宇的現場情況、不同電梯門（層站門）的門框設計各有不同，因此需要時間制定可處理各種現場情況的執修方案，以減少對居民影響。執修方案不需要按臺日原先的層站門設計，但必須符合《建築物消防安全守則》要求，取得耐火效能測試證明書。

經機電署審視，臺日提出的執修方案整體有效與適用。臺日提出一套新型門框設計，設計適用於大部分現有門框設計款式，即在層站門門板旁加裝J型扣及L型扣門框組件，當層站門關上時，兩個組件會互相緊扣，達致防火焰穿透功能。

臺日層站門加扣件方案 通過兩次耐火測試

機電署已聘請兩間消防顧問作技術評審，均認為技術上可行，具備現場實用性。方案的耐火效能測試已在11月4日在國家電梯質量檢驗檢測中心完成，機電署11月6日亦在本港實驗室進行第二次耐火測試，機電署與消防專家機構人員都在場，確認設計通過2次測試，符合《建築物消防安全守則》要求，機電署會繼續安排其他層站門款式進行防火效能測試，有信心可在短期內全部完成。

兩個租置屋邨執修按目標本月中完成 私樓須更長時間

機電署已要求臺日在11月中完成兩個租置屋邨的執修工程。至於其餘338幢私人樓宇，預計可在2至3個月內陸續完成執修，臺日已開始進行勘察、執修工作，為部分升降機安裝L型門扣，稍後會再加裝J型門扣。未開始工程的樓宇，則會一併裝兩個門扣。他又指，機電署會密切監察執修情況，為每部升降機進行百分百檢查，確保有按方案安裝門框。