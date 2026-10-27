臺日電梯｜太子嘉慶苑業戶欲叫停換𨋢　顧問：或涉潛在索償風險

臺日電梯（香港）有限公司去年於觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換共48部升降機，被揭違規無裝耐火門框組件。 太子花園街的私人樓宇嘉慶苑原定於今年11月1日開始，由臺日承辦該屋苑的升降機保養服務，並於11月2日開始更換升降機工程。



據《香港01》了解，嘉慶苑的物管公司早前去信升降機工程顧問，指近日有不少負面新聞，引發部分業戶擔憂，希望了解押後，甚或取消更換升降機是否可行、相關理由、以及後果等。顧問公司回覆列出三項可能影響，包括或涉及合約責任及潛在索償風險、現有升降機老化及零件供應風險可能持續、日後重新推展工程會致工程進一步延誤。



顧問公司又確認臺日目前仍是註冊升降機承辦商，又指已申請市建局資助不受事件影響，建議物管公司通知業主上述情況及影響。



升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的338幢樓宇升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。（資料圖片/翁鈺輝攝）

嘉慶苑為單幢式住宅，只有一部升降機並仍然正常運作，未見被封閉和其他工程進行。（資料圖片/張智浩攝）

嘉慶苑業主立案法團於10月20日張貼公告指，臺日電梯的更換電梯工程將於11月2日按原定計畫繼續施工。（張智浩攝）

位於太子花園街的私人樓宇嘉慶苑，原定於今年11月1日開始，由臺日承辦該屋苑的升降機保養服務，並於11月2日開始更換升降機工程。

《香港01》今接獲兩張嘉慶苑大堂的告示，其中一張是物管公司「勤安物業管理有限公司」向升降機工程顧問公司「南德認證檢測香港有限公司」發出的查詢信件，當中提到由於臺日近日有不少負面新聞，引發部分業戶擔憂，希望押後，甚或取消更換升降機，物管公司就此致函顧問公司是否可行、相關理由、以及後果等。

嘉慶苑物管公司向升降機工程顧問公司發出的查詢信件。（住戶提供）

顧問公司回覆列出三項可能影響，包括或涉及合約責任及潛在索償風險、現有升降機老化及零件供應風險可能持續、日後重新推展工程會致工程進一步延誤。（住戶提供）

另一張告示則為顧問公司的電郵回覆，顧問公司提出取消或延遲有關工程，或帶來三項影響，包括是合約及財務上的影響，因由於合約已簽訂，法團及持份者或需承擔已訂購設備、前期工作準備工作及其他產生費用，如取消或延遲升降機工程，亦可能涉及合約責任及潛在索償風險。

此外，出取消或延遲有關工程也可能帶來升降機保養及運作風險，顧問公司指，法團及持份者或需重新與現有升降機保養承辦商、或另聘承辦商商討升降機保養，現有升降機老化及零件供應風險亦可能持續。

顧問公司也提到，如日後重新推展有關工程可能需要重新安排設備生產、運輸及施工檔期，導致工程進一步延誤。

顧問公司又確認臺日目前仍是註冊升降機承辦商，並指已申請市建局資助不受事件影響，建議物管公司通知業主上述情況及影響。

嘉慶苑為單幢式住宅，只有一部升降機並仍然正常運作，未見被封閉和其他工程進行。（資料圖片/張智浩攝）