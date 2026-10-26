臺日電梯｜兩租置屋邨均有申請資助　市建局：已批資助不受影響

臺日電梯（香港）有限公司去年於觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換共48部升降機，被揭違規無裝耐火門框組件。《香港01》早前得悉兩個租置屋邨均有參與市建局「優化升降機資助計劃」，曾向市建局查詢兩屋邨獲批出的資助金額，市建局今（26日）回覆稱，若有關大廈已申請參與計劃，此前已批核、正在發放或已發放的資助將不受影響。



升降機承辦商「臺日電梯」負責安裝的338幢樓宇升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件。（資料圖片/翁鈺輝攝）

機電署本月15日公布，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，違規無裝耐火門框組件。機電署續於16日開始巡查，並在19日完成巡查全港由臺日安裝的升降機，發現有338幢樓宇的升降機無裝門框組件。署方目前仍在抽查其他註冊升降機承辦商為其安裝的升降機，料相關工作將於11月中完成。

《香港01》早前得悉觀塘翠屏北邨、沙田博康邨兩個租置屋邨，均有參與巿建局「優化升降機資助計劃」，曾向市建局查詢兩屋邨參與計劃的時間、獲批出的資助金額等。

市建局今（26日）回覆稱，案件正在調查，將全力配合警方進行調查工作。若臺日最終被機電署取消註冊資格，市建局稱會協助受影響法團重新招標；同時，若有關大廈已申請參與「優化升降機資助計劃」，此前已批核、正在發放或已發放的資助將不受影響，局方會協助法團與承辦商就合約安排進行協調。