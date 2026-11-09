瑪麗醫院壞𨋢｜機電署未答批准用證時為何沒發現 僅重申立會交代
撰文：江麗盈
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瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，早前爆出升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修，發展局早前已向特首李家超就事件提交報告，並按其要求就執修工作和後續行動方面提供進一步資料。
機電工程署署長潘國英今午（9日）見傳媒被問到瑪麗醫院新大樓的升降機執修的方案、進展、及啟用情況、升降機完成執修後的驗收與上次批出准用證時的分別、以至需執修的升降機事前已經機電署批出准用證，為何當時沒發現問題，是否覺得市民會相信事件是承辦商誠信問題，而非署方問題等
潘國英只重申機電署已向發展局提交報告，發展局亦已向特首提交報告，會盡快到立法會交待詳情，現階段未能透露當中細節。
瑪麗「臨床大樓1」多部升降機接連故障及急墜，至上周初仍有升降機停用維修。據發展局早前回覆，已有17部升降機完成執修，有7部經驗收後已經按醫院需要開放給員工和公眾使用，並提到相關承建商自資為剛投入服務的升降機提供控制員，以加強與乘客的溝通。
潘國英今午見傳媒，期間被問到瑪麗醫院新大樓的升降機執修的方案、進展、及啟用情況、升降機完成執修後的驗收與上次批出准用證時的分別、以至需執修的升降機事前已經機電署批出准用證，為何當時沒發現問題，是否覺得市民會相信事件是承辦商誠信問題，而非署方問題等。
潘國英：檢討一定包括承建商、各專業人士以至署方工作
潘國英僅重申機電署已向發展局提交報告，發展局亦已向特首提交報告，會盡快到立法會交待詳情，現階段未能透露當中細節。他又說，相關檢討一定包括承建商、各專業人士、以至署方本身工作，細節會在立法會作詳細公布。
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