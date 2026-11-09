瑪麗醫院壞𨋢｜機電署未答批准用證時為何沒發現　僅重申立會交代

撰文：江麗盈
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瑪麗醫院「臨床大樓1」自去年11月起分階段啟用，早前爆出升降機接連出現故障及急墜，多部升降機停用維修，發展局早前已向特首李家超就事件提交報告，並按其要求就執修工作和後續行動方面提供進一步資料。
機電工程署署長潘國英今午（9日）見傳媒被問到瑪麗醫院新大樓的升降機執修的方案、進展、及啟用情況、升降機完成執修後的驗收與上次批出准用證時的分別、以至需執修的升降機事前已經機電署批出准用證，為何當時沒發現問題，是否覺得市民會相信事件是承辦商誠信問題，而非署方問題等
潘國英只重申機電署已向發展局提交報告，發展局亦已向特首提交報告，會盡快到立法會交待詳情，現階段未能透露當中細節。

機電署長潘國英11月9日出席升降機及自動梯安全諮詢委員會後會見傳媒，指除兩個租置屋邨外，還有338幢私人樓宇、共720部升降機無裝相關門框組件，佔臺日負責工程的九成。（鄧倩瑩攝）
2026年11月2日，記者再到瑪麗醫院「臨床大樓1」視察，多部升降機仍在維修中。（香港01記者攝）

瑪麗「臨床大樓1」多部升降機接連故障及急墜，至上周初仍有升降機停用維修。據發展局早前回覆，已有17部升降機完成執修，有7部經驗收後已經按醫院需要開放給員工和公眾使用，並提到相關承建商自資為剛投入服務的升降機提供控制員，以加強與乘客的溝通。

潘國英今午見傳媒，期間被問到瑪麗醫院新大樓的升降機執修的方案、進展、及啟用情況、升降機完成執修後的驗收與上次批出准用證時的分別、以至需執修的升降機事前已經機電署批出准用證，為何當時沒發現問題，是否覺得市民會相信事件是承辦商誠信問題，而非署方問題等。

潘國英：檢討一定包括承建商、各專業人士以至署方工作

潘國英僅重申機電署已向發展局提交報告，發展局亦已向特首提交報告，會盡快到立法會交待詳情，現階段未能透露當中細節。他又說，相關檢討一定包括承建商、各專業人士、以至署方本身工作，細節會在立法會作詳細公布。

機電工程署署長潘國英見傳媒時被問到瑪麗醫院新大樓升降機事前已經機電署批出准用證，是否覺得市民會相信事件是承辦商誠信問題，而非署方問題等，他僅重申機電署已向發展局提交報告，發展局亦已向特首提交報告，會盡快到立法會交待詳情，現階段未能透露當中細節。（張智浩攝）
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